- UEFA a anuntat ca a deschis proceduri disciplinare dupa meciurile Bulgaria - Anglia, scor 0-6, partida disputata la Sofia, Turcia - Albania, scor 1-0, de la Istanbul, si Franta - Turcia, scor 1-1, întâlnire jucata la Paris, toate din preliminariile Euro-2020, potrivit News.ro.În…

- Un Lamborghini Veneno din 2014, care a fost confiscata din garajul lui Teodoro Nguema Obiang Mangue, in 2016, a fost vanduta la o licitație cu 8,4 milioane de dolari. Niciodata un Lamborghini nu s-a vandut cu un preț mai mare, a notat Business Insider. Acest vehicul a facut parte din colecția personala…

- Tabloul ''Te Bourao (II)'', care infatiseaza un peisaj vegetal in tonuri verzi, albastre si mov, una dintre rarele creatii din perioada tahitiana a pictorului Paul Gauguin aflate inca in posesia unui colectionar privat, va fi scos la vanzare in cadrul unei licitatii ce va fi organizata…

- Nepoata lui Jean-Marie Le Pen, fondatoarea partidului de extrema dreapta Frontul National (devenit Adunarea Nationala, RN), Marion Marechal, retrasa oficial din politica la 29 de ani, a dorit sa aduca ''o clarificare''. ''M-am asociat unui demers care mi se pare necesar: a reflecta, a dialoga, a…

- Selectionata Serbiei s-a calificat in finala Campionatului European de volei masculin, editia 2019, invingand cu 3-2 (23-25, 25-23, 25-21, 17-25, 15-7) echipa Frantei, vineri seara la Paris, in penultimul act al competitiei. Voleibalistii francezi veneau dupa o serie de sapte victorii consecutive de…

- Greva se va incheia sambata, la ora 07:00 (ora locala a Frantei). RATP recomanda calatorilor sa reduca la maximum deplasarile cu mijloacele de transport in comun si sa urmareasca informatiile de pe site-ul sau oficial: https://www.ratp.fr/. Cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la numerele…

- Reprezentanții britanici nu vor mai asista la majoritatea reuniunilor Uniunii Europene începând cu 1 septembrie, cu excepția celor care "privesc interesul național", precum securitatea, a anunțat marți ministerul însarcinat cu Brexitul, scrie AFP.Guvernul estimeaza…

- Anul 2019 este departe de a se incheia, insa a inregistrat canicule si recorduri de caldura din Europa si pana la Polul Nord, evenimente compatibile cu impactul incalzirii globale provocat de catre activitatile umane. Canicule repetate sunt un simptom fara echivoc al incalzirii planetei, in…