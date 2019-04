Stiri pe aceeasi tema

- Un avion Boeing 737 MAX al companiei americane Southwest, care se indrepta marti spre California, s-a confruntat cu o problema de motor fiind obligat sa aterizeze de urgenta la Orlando (Florida), a anuntat Agentia federala a aviatiei din Statele Unite (FAA), transmite AFP preluat de agerpres.Vezi…

- Politia din Florida, Statele Unite, se afla in cautarea unei persoane care a vandalizat statuia ''Unconditional Surrender'' scriind cu vopsea hastagul ''#MeToo'' pe unul dintre picioarele acesteia, relateaza miercuri CNN. Statuia "Unconditional Surrender"…

- O țara din Europa a efectuat cu succes o misiune aeriana de simulare a unui atac atomic, anunta Ministerul Apararii, in contextul tensiunilor dintre Statele Unite si Rusia din cauza Tratatului Fortelor Nucleare Intermediare.

- Pianistul bacauan Sorin Zlat a devenit, de azi, cetațean de onoare al municipiului, dupa ce Consiliul local a votat o hotarare in acest sens. Cu un bogat palmares național și internațional, Sorit Zlat a obținut in 2015, Marele Premiu in cadrul Competitiei Intemationale de Piano Jazz care s-a desfașurat…

- Trei copii au murit in Florida, Statele Unite, dupa ce s-au blocat intr-un congelator scos din priza, conform BBC. Copiii, in varsta de un an, patru ani și șase ani, se jucau in afara casei lor și s-au bag...

- O pisica din zona orasului Detroit, Statele Unite, cunoscuta pentru afinititatea ei de a calatori, a fost disparuta timp de doua luni înainte sa apara în Florida, anunța MEDIAFAX. Stapâna felinei, Judy Sanborn, a declarat ca pisica familiei în…

- Ministerul de Externe rus a anuntat sâmbata ca Statele Unite au retinut un cetatean rus, la câteva zile dupa ce Moscova a retinut un fost puscas marin american sub banuiala de spionaj, relateaza Reuters, citata de Agerpres.

- Semnalul transmis de sonda New Horizons a NASA confirma ca a trecut de Ultima Thule, cel mai indepartat obiect ceresc explorat vreodata, scrie BBC, potrivit news.ro.Oamenii de stiinta din Statele Unite au confirmat ca New Horizons s-a gasit intr-o conditie buna dupa ce a trecut de roca spatiala…