Un meteorit a explodat în Siberia. Oamenii s-au panicat VIDEO Martorii au declarat pentru presa locala ca zgomotul produs de explozia meteoritului, care a avut loc la o altitudine foarte mare, a fost similar celui a unui avion. Explozia meteoritului de mari dimensiuni, care a avut loc in timpul zilei, pe 6 aprilie, a fost vizibila din Krasnoiarsk si a fost al treilea incident de acest tip inregistrat in regiunea siberiana in ultimele patru luni. Serviciile de urgenta locale au confirmat ca a fost vorba despre un meteorit, adaugand ca nu au fost pusi in pericol oamenii si ca nicio cladire nu a fost afectata, potrivit The Siberian Times. … Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Descoperirea recenta a celor de la NASA aduce la lumina spusele din Biblie, confirmand ca aceste povestiri biblice sunt de fapt adevarate, scrie virale.ro. In cuvintele domnului Harold Hill, presedintele motorului companiei Curtis din Baltimore si consultat in cadrul programelor spatiale:…

- Accident grav pe drumul dintre Lugoj si Deva. Un autocar si un autoturism s-au ciocnit in apropierea localitatii Traian Vuia. Primele informatii oferite pentru Lugoj Info.ro de mai multi soferi aflati in trafic releva ca accidentul a avut loc la intersectia cu satul Sudrias. Acolo, un autocar a lovit…

- Explozie într-un bloc din Constanța. La prima ora a diminetii mai multi locatari s-au trezit din cauza unei bubuituri puternice. Mai multe usi si ferestre s-au spart, iar 11 apartamente au fost afectate de suflul exploziei. Oamenii au iesit în graba din case si, din fericire, o singura…

- O satmareanca isi ofera serviciile de tuns si coafat gratuit pentru cei de la Adapostul de noapte. Totul a inceput in luna ianuarie. „Incepand cu luna ianuarie, d-na Tunde iși dedica o parte din timpul și abilitațile sale pentru a veni in ajutorul beneficiarilor Centrului. O data pe luna, iși ofera…

- Un barbat și-a pus capat zilelor in gara din Buzau. Acesta și-a premeditat fapta, fiindca și-a pus capul pe șina și a fost, practic, decapitat. Barbatul avea 65 de ani și a fost vazut de mai mulți oameni prezenți cand s-a așezat, a anunțat reporterbuzoian.ro. Mecanicul n-a mai putut evita impactul fatal…

- Aproximativ 70 de persoane nemultumite de serviciile medicale din Valcea au protestat joi in fata Prefecturii si au cerut autoritatilor sa ia masuri impotriva celor responsabili in cazurile celor doi copii, unul in varsta de un an si o luna iar celalalt de un an si opt luni, care au ajuns in stare…

- O explozie a avut loc, in noaptea de duminica spre luni, la un bancomat aflat langa un magazin din orașul Arad. Deflagrația a fost provocata de hoți care au incercat sa fure bani. Explozia s-a petrecut in jurul orei 01:30 și a fost de mica intensitate, scrie Mediafax. George Pleșca, purtatorul de cuvant…

- Serviciile de informații și forțele de securitate din Venezuela au inchis și torturat militari suspectați ca au complotat impotriva guvernului. Anunțul a fost facut de Human Rights Watch (HRW) și Foro Penal, o organizație neguvernamentala din țara sud-americana. Unii deținuți au fost supuși unor abuzuri…