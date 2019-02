Stiri pe aceeasi tema

- Bucati de roca spatiala au cazut in doua sate din vestul statului din America Centrala si au spart ferestrele mai multor case. Localnicii spun ca au auzit mai multe explozii puternice insa din fericire nimeni nu a fost ranit.

- Accidentul a avut loc vineri noapte, in jurul orelor 02:10, pe autostrada A1, la kilometrul 41, pe sensul de mers catre Pitesti. Un copac a cazut pe carosabil și a fost acrosat de un microbuz care transporta un numar de 14 pasageri. In urma impactului, microbuzul a parasit partea carosabila, intrand…

- Un barbat de 32 de ani a fost ranit grav de un copac cazut in Sectorul 6 al Capitalei. Acesta a fost transportat in stare de inconstienta la Spitalul Elias. La orele pranzului, o femeie a fost ranita grav de un copac cazut in Sectorul 3.

- 1.752 de solicitari au fost facute la Serviciul de Ambulanta Bucuresti - Ilfov in ultimele 24 de ore, de persoanele care s-au accidentat dupa ce au cazut pe gheața. Pompierii intervin in zeci de cazuri, sa indeparteze copacii doborați de greutatea gheții.

- O masina cu 3 oameni a cazut de la etajul 3 al unei parcari supraetajate din Moscova. Accidentul bizar a fost surprins de camerele de supraveghere. Soferul era cu alte 2 persoane in masina, membri ai familiei sale. A incercat sa parcheze, dar a manevrat gresit, iar masina a plonjat de la etajul al treilea…

- Peste 100 de oameni incearca sa il salveze pe baiatul care a cazut intr-o fantana ingusta, in sudul Spaniei. Operatiunea de salvare se desfasoara de peste 40 de ore, informeaza Mediafax.Mai mult de 100 de pompieri si angajati ai echipajelor de urgenta din sudul Spaniei, continua misiunea de…

- Poleiul format pe trotuarele municipiului Suceava in fiecare zi, in ultima saptamana, a umplut sala de așteptare de la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului de Urgența „Sfantul Ioan cel Nou", cu oameni care s-au lovit in urma caderii pe gheața.In numai 8 zile, din data de 19 ...

- Doua persoane și-au pierdut viața in aceasta seara in urma unui grav accident petrecut pe drumul care leaga localitațile aradene Santana și Curtici. Mașina in care se aflau a ieșit de pe șosea, s-a rasturnat și a luat foc. „Autoturismul s-a rasturnat și a luat foc. In momentul sosirii celor patru echipaje…