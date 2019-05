Un mesaj in sticla lansat la apa de o fetita din Scotia a fost gasit un an si jumatate mai tarziu de un pescar, pe o insula din Norvegia, la aproape 500 de kilometri distanta, relateaza UPI luni. Vicky Gibbons a povestit ca fiica sa in varsta de 8 ani, Eve Punter, a lansat mesajul in sticla in noiembrie 2017 de pe plaja din orasul Aberdeen. ''Eve m-a tot intrebat daca cineva a trimis un e-mail'', a povestit Gibbons pentru publicatia scotiana The Press and Journal. "A trebuit sa ii spun ca sansele sunt foarte mici si ca s-ar putea (ca mesajul) sa nu fie gasit niciodata, insa ea…