Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul britanic al Educatiei, Damian Hinds, a dezmintit duminica zvonuri potrivit carora numerosi membri ai Guvernului sustin organizarea unui al doilea referendum pe tema apartenentei Marii Britanii la Uniunea Europeana (UE) in vederea unei iesiri din impas, relateaza Reuters.”Nu, un al…

- Ministrul britanic adjunct pentru Stiinta si Universitati, Sam Gyimah, a demisionat vineri, fiind al saselea membru al cabinetului Theresei May care demisioneaza in semn de protest fata de intelegerea privind retragerea Marii Britanii din Uniunea Europeana, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Fostul șef de campanie al lui Donald Trump, Paul Manafort a negat marți ca a avut intrevederi secrete cu fondatorul Wikileaks, Julian Assange, dupa ce cotidianul The Guardian a relatat ca cei doi s-au intalnit de cel puțin trei ori, inclusiv in 2016, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit Mediafax."Povestea…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, precizeaza ca in cursul zilei de marti a avut o intalnire cu Sindicatul Grefierilor, dar subliniaza ca nu a facut declaratii cu privire la statutul sau de membru al Guvernului. "Astazi am avut o intrevedere cu reprezentantii Sindicatului Grefierilor! Contrar celor…

- Ministrul grec de Externe, Nikos Kotzias, si-a prezentat miercuri demisia din functie, dupa ce mai multe publicatii au relatat ca exista o disputa intre acesta si ministrul grec al Apararii Panos Kammenos, a informat postul Skai TV, citat de site-ul agentiei Reuters.

- "Daca vreti sa cheltuiti banii contribuabililor europeni, atunci avem nevoie de garantia ca acestia sunt supravegheati asa cum trebuie in proportie de 100% - ca aveti tribunale independente, ca aveti auditori independenti si aveti o justitie independenta, care controleaza felul in care sunt cheltuiti…

- Mai multi ministri britanici ii vor cere premierului Theresa May sa ofere un plan alternativ la propunerile sale privind Brexit si ar putea demisiona daca sefa Guvernului de la Londra nu accepta o schimbare in acest sens, relateaza cotidianul The Telegraph, citand surse anonime, informeaza agentia Reuters.

- PSD Cluj s-a reunit în Biroul Permanent Județean și a decis în unanimitate, susținerea lui Liviu Dragnea. Decizii: 1. Sustinerea neconditionata a Guvernului PSD+ALDE si a programului de guvernare. 2. Solicita membrilor…