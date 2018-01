Un membru al familiei regale din Qatar afirma ca este retinut impotriva vointei sale in Emiratele Arabe Unite

Stiri pe aceeasi tema

- Biroul de informare si relatii publice din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție este abilitat sa aduca la cunostinta opiniei publice urmatoarele: ​Procurori ai Parchetului de pe langa Tribunalul Caraș-Severin au dispus, la data de 12 ianuarie 2018, punerea in miscare a…

- In anul 2018, in conditiile in care caștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2018 este de 4.162 de lei, ajutorul de deces creste la aceasta suma, in cazul asiguratului sau pensionarului. Ajutorul de deces pentru un membru de familie…

- Dincolo de scandalul Revelionului petrecut in compania unor persoane cercetate penal, Stella Ronner-Grubacic, ambasadorul Olandei, are vocatia unui diplomat care se implica in schimbari legislative in tarile unde reprezinta Tara Lalelelor. In Croatia, tara in care a fost ambasador inaintea Romaniei,…

- Speak face orice ca iubita lui sa fie fericita! Relatia lor merge din ce in ce mai bine, iar cei doi sunt de nedespatit. Daca pana acum nu s-ar fi gandit ca familia lor sa se mareasca, iata ca Stefania a reusit sa-l convinga.

- Speak nu stie cum sa-i mai faca toate poftele iubitei sale. Stefania a fost surprinsa intr-un mod iesit din comun de iubitul ei. Artistul i-a cumparat un cadou viu. Noul membru din familia lui Speak si a Stefaniei este un patruped.

- Meghan Markle urmeaza sa devina soție de prinț și ducesa in mai, cand va fi oficializata casatoria sa cu Harry. E invidiata de toata lumea și toți stau cu ochii pe ea. Ai fi tentat sa crezi ca a fi membru al Familiei regale britanice presupune o viața roz, ca fiecare face doar ce vrea, atunci cand vrea.…

- Sud-africanul Kevin Anderson si spaniolul Roberto Bautista Agut au castigat meciurile desfasurate joi la turneul demonstrativ de tenis de la Abu Dhabi (Emiratele Arabe Unite) si s-au calificat in semifinale. Anderson (14 ATP) a dispus de spaniolul Pablo Carreno Busta (20 ATP) cu 6-3, 7-6…

- Biletul zilei din tenis 28 decembrie. Kevin Anderson, finalistul de la US Open, intra in arena. Biletul zilei din tenis vine azi de la turneul demonstrativ Abu Dhabi din Emiratele Arabe Unite. Vom miza pe duelurile Kevin Anderson vs Pablo Carreno Busta și Roberto Bautista Agut vs Andrey Rublev. Cele…

- Serena Williams, fosta lidera WTA, va reveni pe teren in cadrul unui turneu demonstrativ ce se va desfasura la Abu Dhabi. Serena Williams (36 de ani) va participa la un turneu demonstrativ gazduit de Abu Dhabi (Emiratele Arabe Unite), la data de 30 decembrie. Fosta lidera a ierarhiei mondiale o va intalni…

- Liderul ATP, spaniolul Rafael Nadal, nu va participa la turneul demonstrativ de la Abu Dhabi, la care este detinatorul titlului, au anuntat, sambata, organziatorii. Competitia din Emiratele Arabe Unite, care va incepe joi, este la a zecea editie, iar Nadal a participat de opt ani. "A fost un an 2017…

- Tenismanul elvetian Stan Wawrinka, numarul 9 mondial, si canadianul Milos Raonic (nr.24) au declarat forfait pentru turneul demonstrativ de la Abu Dhabi, programat la finele acestei luni, informeaza presa din Emiratele Arabe Unite. Wawrinka acuza in continuare dureri la genunchiul stang,…

- Daca-n anii trecuți, Regina Rania și Regele Abdullah al II-lea se lasau fotografiați alaturi de cei patru copii ai lor pentru felicitarea de Craciun, anul acesta, familia regala a avut o alta abordare. Felicitarea de anul acesta a familiei regale din Iordania Pentru felicitarea de anul acesta, Majestațile…

- Guvernul Statului Israel "impartaseste durerea familiei regale si a poporului roman pentru moartea Regelui Mihai I al Romaniei, un prieten al poporului evreu", afirma premierul Benjamin Netanyahu. Regele Mihai a fost inmormantat sambata, la Curtea de Arges, funeraliile adunand zeci de mii de romani,…

- Guvernul Statului Israel „impartaseste durerea familiei regale si a poporului roman pentru moartea Regelui Mihai I al Romaniei, un prieten al poporului evreu”, afirma premierul Benjamin Netanyahu, intr-un mesaj transmis Agerpres. Seful executivului Statului Israel vorbeste de dimensiunea istorica a…

- Israelul ține sa transmita un mesaj special, cu ocazia funeraliilor Regelui Mihai I al Romaniei. Ierusalimul transmite un mesaj de susținere pentru familia regala a Romaniei și arata recunoștința veșnica pentru regina Elena, cea care a salvat mulți evrei in perioada Holocaustului."Guvernul…

- Regele Mihai si Regina Ana au fost aproape 70 de ani împreuna. O viata în care au împartit exilul, greutatile si pasiunile. Le-au trait pe toate asa cum au pornit în viata: umar lânga umar, ca o singura fiinta.

- Vizita din 1998 a familiei regale a Romaniei in Portul Constanta a impresionat prin simplitate si normalitate. Regele Mihai a fost in permanenta interesat de tot ceea ce insemna dezvoltarea portului, iar cand s-a urcat la bordul unei nave nu a ezitat sa treaca la carma. Regina Ana s-a intretinut in…

- Reprezentanții casei de licitații Christie's au declarat ca - in pofida unor informații care afirmau contrariul - tabloul "Salvator Mundi'', de Leonardo da Vinci, cea mai scumpa lucrare de arta din lume, a fost achiziționata de Ministerul Culturii din Abu Dhabi, capitala Emiratelor Arabe Unite,…

- Qatarul, izolat de Arabia Saudita și aliații acesteia, anunțase in septembrie un acord cu Marea Britanie pentru cumpararea a 24 de avioane de vanatoare, unul din cele mai mari contracte de aparare semnate de emirat de la inceputul crizei din Golf, la 5 iunie. Pana in prezent insa nu precizase valoarea…

- "Luvru din Abu Dhabi asteapta cu nerabdare sa expuna tabloul "Salvator Mundi" al lui Leonardo da Vinci. Opera a fost achizitionata de Departamentul de Cultura si Turism din Abu Dhabi", potrivit unui anunt al institutiei publicat pe Twitter. Wall Street Journal anuntase joi ca printul mostenitor al Arabiei…

- Cea mai scumpa opera de arta vanduta la o licitație, tabloul Salvator Mundi de Da Vinci va fi expus la Luvru Abu Dabi, anunța BBC News. Muzeul din Emiratele Arabe va fi gazda picturii vechi de 500 de ani, care il reprezinta pe Iisus Hristos și care este considerata opera lui Leonardo da Vinci. Luvru…

- Majoritatea personalitatilor arestate in noiembrie, in cadrul unei ample operatiuni anticoruptie lansata de printul mostenitor Mohammed bin Salman, au acceptat un ”aranjament financiar” in schimbul libertatii din puscaria de lux in care s-a transformat hotelul Ritz-Carlton din capitala Riad. Banet garla…

- Regele Mihai se inrudeste direct si indirect cu mai multe familii regale europene. Prin bunica sa, Regina Maria, nascuta Maria de Saxa-Coburg Gotta, regele Mihai este var cu regina Elisabeta a doua a Marii Britanii si unchi al printului Charles. Prin sotia sa, Anna de Bourbon-Parma, se inrudeste de…

- In ultimii 70 de ani, familia regala de la Palatul Buckingham a trasmis, anual, cate o felicitare de Craciun simpatizanților regali. Așa se face ca, la o scurta cautare, ne apar felicitarile de Craciun trimise de catre mama Reginei Elisabeta a II-a, Regina-Mama, dar și cele ale rudelor acesteia. Haideți,…

- Potrivit sondajului publicat de publicatia Mail on Sunday, 50% dintre britanici s-au declarat in favoarea organizarii unui nou referendum pe tema Brexit, iar 34% au respins ideea organizarii unei noi consultari populare pe aceasta tema. Conform sursei citate, acesta este primul sondaj de…

- Emiratele Arabe Unite (EAU) au dezmințit duminica informațiile potrivit carora rebelii houthi din Yemen au tras o racheta in direcția unei centrale nucleare din EAU, potrivit agenției de presa WAM, citata de Reuters. WAM a indicat, pe contul sau de Twitter, ca departamentul pentru situații…

- Insurgentii huthi din Yemen afirma ca au lansat o racheta de croaziera spre o centrala nucleara aflata in constructie la periferia orasului Abu Dhabi, capitala in Emiratele Arabe Unite. - continua -

- Rebelii houthi din Yemen au anunțat ca au tras o racheta de croaziera în direcția unei centrale nucleare aflate în Abu Dhabi, în Emiratele Arabe Unite. Anunțul a fost facut duminica de rebeli pe site-ul serviciului lor de televiziune, fara sa fie furnizata vreo dovada a atacului…

- Concurand in limitele categoriei 52 kg, Larisa Florian a avut un parcurs remarcabil, reusind sa se claseze pe locul 5. Sportiva oradeana a avut un prim tur liber, dupa care a invins-o pe Park Da Sol (Coreea de Sud). In turul trei, ea a pierdut din pacate in fata Rinei Tatsukawa (Japonia).…

- Fiul familiei ucise in comuna Apa a fost reținut de procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Satu Mare, suspectul urmand sa fie prezentat miercuri judecatorilor cu propunerea de arestare preventiva pe o perioada de 30 de zile, a declarat procurorul Marius Iancu. "Parchetul Satu…

- 606 detinuti din Emiratele Arabe Unite vor fi gratiati de Ziua Nationala a tarii. Anuntul a fost facut de catre conducatorul Dubaiului, in cadrul unei conferinte care a avut loc la muzeul Luvre din Abu Dhabi.

- Valoarea monarhiei britanice este de 88 de miliarde de dolari, potrivit unui raport lansat saptamana aceasta, cu ocazia celebrarii a 70 de ani de casnicie intre Regina Elizabeta a II-a si a Printului Philip, anunta Forbes.

- Presedintele rus Vladimir Putin s-a intalnit luni seara cu presedintele sirian Bashar al-Assad in statiunea Soci, in sud-vestul Rusiei, cu doua zile inaintea unui summit tripartit Rusia-Iran-Turcia privind Siria, a anuntat marti Kremlinul. "Vladimir Putin a purtat negocieri cu presedintele…

- Operatiuni calculate si premeditate la cel mai înalt nivel ale puterii saudite au vizat, în vara, o preluare a puterii. La începutul acestei luni au vizat o acaparare de averi. Printul mostenitor saudit, Mohammed bin Salman, este suveran de facto si se pare…

- “Aș dori sa aflu care sunt masurile pe care le poate lua instanța in cazul unei persoane agresive cu membrii familiei sale”. Ileana Constantinescu, Ploiești * * * Potrivit legii, persoana a carei viața, integritate fizica sau psihica ori libertate este pusa in pericol printr-un act de violența din partea…

- Dupa inaugurarea muzeului Louvre din Abu Dhabi, Prima Doamna a Franței a vizitat Marea Moschee Sheik Zayed, considerata cea mai mare moschee din Emiratele Arabe Unite și a opta cea mai mare din lume. Pentru o asemenea ocazie, Brigitte Macron (64) și-a schimbat outfitul, imbracand un costum elegant,…

- Presedintele francez Emmanuel Macron isi incepe miercuri prima vizita in Orientul Mijlociu prin participarea la deschiderea noului Muzeu Luvru de la Abu Dhabi, in Emiratele Arabe Unite (EAU), relateaza dpa, conform agerpres.ro. Emmanuel Macron si printul mostenitor de la Abu Dhabi, seicul Mohammed…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, ii "prezinta" sefului statului, Klaus Iohannis "un membru important al statului paralel" - sefa instantei supreme, Cristina Tarcea, si "un modus operandi al acestei grupari de putere ilegitima", el facand referire la declaratii ale Cristinei Tarcea legate…

- Louvre Abu Dhabi, primul muzeu universal in lumea araba, va fi inaugurat maine de presedintele Frantei Emmanuel Macron si de seicul Mohammed bin Zayed, inainte de a-si deschide, sambata, portile pentru public. Conceput in urma cu zece ani, acest proiect se vrea un mesaj de ”toleranta” contra ”fanatismului”.…

- In Romania, ordinul de restricție impotriva unei persoane este slab reprezentat in legislația autohtona, deși nu puțini sunt cetațenii care au solicitat autoritaților luarea unei astfel de masuri de protecție, atunci cand siguranța le-a fost pusa in pericol. O singura lege – Legea 217/2003 pentru prevenirea…

- O femeie a dezvaluit cum, dupa ce casa ei a fost bantuita de o fantoma pe nume Malcolm in ultimii 13 ani, a ajuns sa accepte spiritul ca “parte din familie”. De mai bine de un deceniu, spiritul a bantuit casa lui Karen Wakefield din Manchester, spargand fotografii, trantind uși și chiar imitind vocea…

- Politistii sarbi au anuntat ca au scos din apele Dunarii cea de-a patra persoana decedata in cumplitul accident de la Coronini. In acest moment toate cele patru persoane date disparute au fost gasite. Autoritatile romane au fost anuntate ca trupul neinsufletit al barbatului in varsta de 45 de ani a…

- Jihadiștii ISIS au amenințat familia regala britanica spunând ca nici membrii acesteia nu vor fi lasați în pace. Prințul George a fost amenințat de ISIS. Jihadiștii au postat online o fotografie cu viitorului rege pe o rețea de socializare criptata. O imagine a prințului,…

- Ministrul francez al Apararii, dna Florence Parly, a sosit sambata in Emiratele Arabe Unite, venind din India, pentru o vizita de 24 de ore vizand consolidarea relației strategice cu țara din Golf, potrivit unei surse diplomatice, relateaza AFP. Vizita ministrului francez survine cu mai…

- Judoka romana Larisa Florian a cucerit medalia de bronz in limitele categoriei 52 kg, joi, la turneul Grand Slam de la Abu Dhabi (Emiratele Arabe Unite), potrivit unui comunicat remis AGERPRES de Federația romana de judo. În primul meci, Larisa Florian a învins-o pe germanca…

- Judoka româna Larisa Florian a cucerit medalia de bronz în limitele categoriei 52 kg, joi, la turneul Grand Slam de la Abu Dhabi (Emiratele Arabe Unite), potrivit unui comunicat transmis de Federația româna de judo.

- Pepe are emotii extrem de mari deoarece tatal sau va ajunge pe masa de operatie. Parintele artistului a facut mai multe analize, care nu au iesit deloc bine. In aceste conditii, barbatul va suferi o interventie chirurgicala la inima. A

- Guvernul olandez a prezentat un plan prin care vrea sa interzica vanzarea de masini noi cu motoare diesel sau pe benzina pana in 2030. 0 0 0 0 0 0 Numarul tarilor care vor sa renunte la masinile conventionale in favoarea celor electrice creste de la o zi la alta. Ultimii pe lista sunt…

- A avea o masina speciala este ceva normal pentru oamenii cu bani. A avea o masina unica, este cu totul diferit, si multi dintre oamenii bogati ai lumii alearga dupa un asemenea mijloc de transport. Prin urmare nu ne mira nimic atunci cand aflam ca un celebru showroom BMW din Emiratele Arabe Unite…