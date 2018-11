Stiri pe aceeasi tema

- Economia mondiala ar putea intra in perioada urmatoare intr-o noua recesiune, insa nu de amploarea celei din 2007-2009, iar punctul nevralgic al Romaniei este deficitul bugetar mare, a declarat, miercuri, Daniel Daianu, membru in Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei (BNR). El a…

- Banci și Asigurari Daniel Daianu, membru al Consiliului de Administratie al BNR: Trebuie facuta o distinctie intre o recesiune tehnica si o recesiune. Intr-adevar, in cazul unei recesiuni cea mai mare vulnerabilitate a Romaniei este deficitul bugetar Tweet Print Mail Autor: Razvan Botea astazi,…

- Conditiile tensionate de pe piata muncii, precum si conduita politicii fiscale si a celei de venituri continua sa fie surse de riscuri, cel putin in viitorul apropiat, arata minuta sedintei de politica monetara a Consiliului de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei, publicata pe site-ul institutiei.…

- Nota de adoptare tacita pentru acest proiect, care avea ca termen de dezbatere si vot data de 27 septembrie, a fost citita in plen de presedintele de sedinta, senatorul PSD Claudiu Manda. Cele doua alineate, propuse spre abrogare, stipuleaza ca "membrii Consiliului de Administratie al Bancii…

- Banca Nationala a Romaniei intentioneaza reglementarea domeniului criptomonedelor, in conditiile in care acest fenomen este unul global care nu poate fi oprit, iar pozitia Bancii Centrale Europene este aceeasi, a spus Mugur Isarescu, guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei (BNR, in cadrul evenimentului…

- La 10 ani de la caderea bancii Lehman Brothers, incertitudini si riscuri majore sunt inca prezente. Dezechilibrele trebuie sa se mentina jos, in timp ce indatorarea externa si deficitul extern pot fi foarte periculoase. Cand ciclul economic va ajunge la stadiul recesiunii, cine va prezenta o robustete…

- Nu exista o strategie de a evita o criza, insa acumularea unei rezerve este un act de prudenta, iar Romania a beneficiat de o rezerva importanta la momentul crizei, care a oferit un spatiu de manevra mai mare, a spus Mugur Isarescu, guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, in cadru evenimentului de…