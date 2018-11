Stiri pe aceeasi tema

- Dupa mesajul electoral al lui Maricel Popa, seful Consiliului Judetean IasI, PSD continua campania pentru referendum in mediul online. Amintim ca liderii centrali ai PSD au spus, in mai multe randuri, ca nu se vor implica in campania pentru referendum. mesajul electoral al lui Maricel Popa, seful Consiliului…

- In debutul serii, Lucian Dan Teodorovici, directorul Muzeului National al Literaturii Romane Iasi, a declarat seria de evenimente deschisa si a multumit tuturor celor implicati in proiect. De asemenea, pe scena a urcat si Maricel Popa, presedintele Consiliului Judetean Iasi, institutie care finanteaza…

- Presedintele Klaus Iohannis, insotit de primarul municipiului Iasi, Mihai Chirica, presedintele Consiliului Judetean Iasi, Maricel Popa si prefectul de Iasi, Marian Serbescu, s-a plimbat, luni, prin centrul municipiului Iasi, dupa ce a participat la deschiderea anului universitar. Seful statului…

- Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca Alba a dat publicitații lista locurilor de munca vacante, la data de 25 septembrie 2018. Sunt disponibile 675 de locuri de munca in mai multe localitați din județul Alba. Lista completa a locurilor de munca și firmele care angajeaza, mai jos: AGENTIA…

- Fostul director al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC), Sorin Chirila, a contestat in instanța hotararea Consiliului Județean Alba prin care a fost schimbat din funcție pe motiv ca a indeplinit varsta legala de pensionare. Dosarul a fost inregistrat la Tribunalul…

- Dinspre Partidul Social Democrat vin, in ultima vreme, tot felul de vești interesante. Evident ca subiectele care țin de guvernarea țarii sunt cele mai importante, iar conflictele la varf aduc un element de atractivitate greu de egalat. Nu vom duce lipsa de asemenea discuții, in urmatoarele luni. Ar…

- La conferinta care s-a desfasurat ieri, de la ora 12.00, au participat Lucian Dan Teodorovici, director al Muzeului National al Literaturii Romane Iasi, Florin Lazarescu, coordonator de programe in cadrul FILIT, dar si Maricel Popa, presedintele Consiliului Judetean Iasi. „FILIT este un festival al…

- Consiliul Judetean Iasi asteapta hotararea judecatorului sindic de la Targu Mures privind trecerea unui teren cu o suprafata de 80 de hectare din administrarea fostei societati comerciale Fortus la Ministerul Economiei pentru ca ulterior sa treaca in administrarea Consiliului Judetean Iasi. Anuntul…