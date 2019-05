Un medic și-a donat salariul, după mesajul lui Rădulescu. “NU PLEC din țară” Medicul a transmis mesajul urmator: „Dau salariul “inapoi’’ și ceva in plus…pentru oamenii care conteaza! Din țara nu plec! Pentru copiii care sufera de insuficiența renala cronica!” Catalin Radulescu: ”Medicii care au primit salarii de patru ori mai mari sa le dea inapoi si sa plece din tara” ”A fost o ura generala impotriva presedintelui Dragnea. PSD a gresit ca a acceptat referendum impreuna cu alegerile europarlamerntre. Sigur ca PSD castiga. Lumea a iesit la vot impotriva lui Dragnea. PSD renaste din cenusa. Vom face un Congres pentru ca trebuie schimbate multe lucruri. Nu poate fi un… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

