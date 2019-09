Un medic român a fost extrădat în Ungaria - Riscă închisoarea pe viață Un medic roman acuzat de crima a fost extradat in Ungaria. Barbatul de 56 de ani este acuzat ca a impuscat mortal o femeie si l-a ranit grav pe sotul acesteia, chiar in fata copiilor, potrivit observator.tv. A fost o razbunare, dupa ce femeia ar fi renuntat la o presupusa relatie pe care o avea cu medicul roman. Dupa atac, barbatul a fugit in Romania. Citește și: Care sunt CELE MAI SIGURE recipiente de plastic in funcție de CODURILE inscripționate A fost prins la Cluj-Napoca, unde a fost comdamnat la inchisoare pentru port ilegal de arma. Acum risca inchisoarea pe… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

