Un medic renumit a murit pe patul de spital

Stiri pe aceeasi tema

- Craniul baiatului a fost zdrobit in timp ce s-a luptat cu violatorul care i-a atacat mama. Daily Mail informeaza ca acesta a murit 19 luni mai tarziu, dupa ce craniul sau a fost distrus luptandu-se cu monstrul.

- Viața unui adolescent de doar 16 ani s-a curmat brusc, dupa 19 luni de suferința pe patul de spital. Coșmarul lui Vanya Krapivin, din Rusia, a inceput in mai 2017, fost ranit grav in mai 2017, cand s-a intors de la scoala si l-a gasit pe unul dintre vecini in timp ce incerca sa-i violeze mama.

- O cunoscuta cantareata de muzica populara s-a stins din viata pe un pat de spital in Sighetu Marmatiei, din cauza unei afectiuni. Anuta Tite, vocea care a facut furori in filmul "Pintea" avea aproximativ 70 de ani.

- O șosea din județul Gorj a devenit scena unui cumplit accident rutier, in care un tanar de 33 de ani a pierdut controlul volanului, s-a rasturnat cu mașina și a ramas prins sub fiarele autoturismului.

- Actorul a devenit cunoscut ca urmare a rolului pe care l-a avut in Under One Roof, una dintre cele mai vizionate comedii de-a lungul timpului. Zaibo avea cancer in faza terminala. Intr-un timp foarte scurt, boala s-a raspandit la ficat și plamani. „Abang Zibo nu mai este… va rog sa…

- Roman Kartsev s-a stins din viața la varsta de 79 de ani, insa cauza morții nu a fost facuta publica. Vestea a cazut ca un traznet asupra familiei și prietenilor, care nu se așteptau la asta. Moartea actorului a fost confirmata de directoarea teatrului unde Roman Kartsev activa. Intr-un interviu pentru…

- Prezentatorul tv Geoffrey Hayes, care a lucrat pentru o emisiune dedicata copiilor, a murit la varsta de 76 de ani. Vestea trista a fost data de managerul acestuia, Phil Dale. Hayes a murit in spital,...

- Lumea filmului este in doliu, dupa ce Damian Hill a incetat din viața. Cunoscutul actor australian s-a tins duminica noapte, cu doar cateva ore inainte sa inceapa filmarile pentru o noua pelicula. Actorul a murit in Melbourne. Pentru moment, nu se știe cauza pentru care a incetat din viața. Trupul neinsuflețit…