- Ministrul Sanatattii Sorina Pintea a relatat, miercuri, motivele care au stat la baza eliberarii parafei DSP pentru falsul medic italian. Potrivit ministrului, functionara a justificat ca a dat parafa "din mila". Matteo Politi a fost prins astazi in timp ce incerca sa fuga din tara.

- Impostorul italian Matteo Politi, care isi spunea Matthew Mode, a declarat ca avocata sa i-ar fi spus ca are toate actele in regula pentru a practica medicina in Romania. Barbatul a operat timp de mai multe luni, la mai multe clinici din Capitala, dandu-se drept chirurg estetician, desi are doar opt…

- Alexia Eram a postat pe contul ei de Instagram un colaj cu doua fotografii! Una dintre ele este facuta pe vremea cand aceasta avea numai cațiva anișori, iar cealalta, in prezent. Fiica Andreei Esca și-a uimit internauții, caci nu se intampla prea des sa posteze fotografii din copilaria ei, pe rețelele…

- Grupul Monza anunta ca se declara parte lezata referitor la cazul falsului chirurg italian descoperit in Romania si au fost initiate demersurile judiciare impotriva lui Matteo Politi, precizand ca acesta a operat o singura persoana in unitatile lor spitalicesti.