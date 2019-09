Un medic olandez a fost achitat într-un caz de eutanasiere ”Conchidem ca toate exigentele legislatiei cu privire la eutanasie au fost indeplinite. In consecinta, suspecta este achitata de toate acuzatiile”, a anuntat judecatoarea Mariette Renckens, la Haga. ”Credem ca, data fiind starea de dementa profunda a pacientei, medicul nu avea nevoie sa verifice dorinta acesteia de a fi eutanasiata”, a precizat ea.



Pacienta, in varsta de 74 de ani, si-a exprimat initial dorinta de a fi eutanasiata. Insa ea ar fi dat ulterior semnale amestecate cu privire la dorinta de a muri, informeaza news.ro



Medicul, a carui identitate nu a fost dezvaluita… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

