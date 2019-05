Stiri pe aceeasi tema

- Nicolae Robu are doar cuvinte de lauda la adresa lui Ionuț Nasleu, consilierul sau personal care a fost numit director la Piețe SA, o societate aflata in subordinea Primariei Timișoara, pe o perioada de patru luni. Primarul Timișoarei a declarat, astazi, in cadrul unei conferințe de presa, ca Nasleu…

- Remus Gabriel Lapusan a fost ales luni in functia de presedinte al Consiliului de Administratie al Societatii Nationale de Transport al Gazelor Naturale Transgaz, informeaza compania printr-un raport remis Bursei de Valori Bucuresti, potrivit Agerpres. „In cadrul sedintei Consiliului de Administratie…

- Remus Gabriel Lapusan a fost ales luni in functia de presedinte al Consiliului de Administratie al Societatii Nationale de Transport al Gazelor Naturale Transgaz, informeaza compania printr-un raport remis Bursei de Valori Bucuresti. "In cadrul sedintei Consiliului de Administratie al…

- Concret, la 26 februarie 2019, Adunarea Generala Extraordinara de la Transelectrica a votat impotriva majorarii cu 18 milioane lei a capitalului social al filialei SMART SA, societate la care Transelectrica detine aproximativ 70% din actiuni, iar Ministerul Economiei 30% din capitalul social.…

- Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, a declarat, luni, ca a avut o discutie cu reprezentantii Consiliului de Administratie si ai Adunarii Generale a Actionarilor referitor la directorul CFR Calatori, subliniind ca nu poate sa impuna demisia acestuia si a afirmat ca in locul lui ar fi facut "un pas…

- Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, a declarat, luni, ca a avut o discutie cu reprezentantii Consiliului de Administratie si ai Adunarii Generale a Actionarilor referitor la directorul CFR Calatori, subliniind ca nu poate sa impuna demisia acestuia si a afirmat ca in locul lui ar fi facut "un…

- In Monitorul Oficial al Romaniei a fost publicata decizia Adunarii Generale a Consiliului de Administratie al Companiei Nationale Administratia Porturilor Maritime SA Constanta din data de 6.12.2019. In conformitate cu prevederile art. 10 alin. 2 si 21 din Hotararea Guvernului nr. 517 1998 privind infiintarea…

- Arde mocnit la Piețe S.A.! Victor Ștefan, cel care conduce inca din august 1992 societatea primariei, se pregatește de pensie, astfel ca in locul lui ar urma sa vina, potrivit surselor noastre, liberalul Ionuț Nasleu, consilier personal al primarului Nicolae Robu și de aproape un an președinte…