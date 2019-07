Stiri pe aceeasi tema

- Un medic care traiește in nordul Austriei este cercetat de oamenii legii pentru faptul ca ar fi abuzat 95 de copii, toți baieți și toți minori, potrivit informațiilor furnizate de reprezentanți ai Parchetului din Wels.

- Preotul de la biserica din satul Corona, din județul Constanța, este acuzat ca a convins o minora sa se filmeze in ipostaze rușinoase. Procurorii DIICOT au descins in parohie și l-au reținut pe barbatul in varsta de 44 de ani.

- Un barbat de 38 de ani, cadru militar in MApN, cu doua misiuni in Afganistan, a fost audiat vineri seara, fiind acuzat de abuz asupra unei fetite de 13 ani, in Bucuresti. Acesta a fost retinut pentru 24 de ore.