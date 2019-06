Stiri pe aceeasi tema

- Vremea se mai racește astazi, iar meteorologii au emis o alerta pentru mai multe zone din țara. Administratia Nationala de Meteorologie a anunțat vreme severa imediata pentru doua judete din vestul tarii. Pana la ora 13.00, in Bihor si Arad se vor semnala frecvente descarcari electrice si ploi torentiale.…

- Cea de-a XV-a editie a Noptii Muzeelor, unul din cele mai importante evenimente muzeale ale anului la nivel european, la care vizitatorii au acces gratuit in expozitii, va incepe in acest an in intreaga Europa in 18 mai si se va incheia dupa miezul noptii. Initiata de Ministerul Culturii si Comunicarii…

- Un ciclon periculos se va pozitiona deasupra tarii noastre și vor fi inregistrate precipitații, vijelii și caderi de grindina incepand de astazi pana joi. The post Ciclon periculos peste Romania. Vor fi ploi și vijelii. Regimul pluviometric va fi excedentar in vestul țarii appeared first on Renasterea…

- Andreea Balan le-a facut marturisiri prietenoilor ei din mediul virtual. Cantareața a afirmat ca a ințeles cu greu ca este nevoie sa-și ofere și momente de respiro dupa fiecare perioada de munca asidua. La numai doua luni dupa ce a devenit mamica pentru a doua oara, Andreea Balan a revenit pe scena.…

- Specialistii avertizeaza ca temperaturile vor fi neobisnuit de mici in urmatoarea perioada. Potrivit Severe Weather, un val de aer polar, venit din nordul Rusiei, va lovi Europa incepand din 3 mai. Frigul va afecta regiunile din vestul tarii noastre de duminica, iar la inceputul saptamanii urmatoare…

- Andrei Caramitru nu mai este consilierul președintelui USR Dan Barna. Acesta a anunțat ca decizia a fost luata de comun acord cu fiul actorului Ion Caramitru, Barna precizand ca ar fi fost deranjat de atitudinile mult prea fațișe luate de Caramitru impotriva coaliției PSD-ALDE. „Andrei nu are nevoie…

- Episcopul reformat Csury Istvan din Oradea este acuzat de o femeie ca a lasat-o insarcinata, dupa ce s-au cunoscut pe Facebook. Denisa Krisztina Chilba ... The post Un episcop reformat din vestul țarii este acuzat de o femeie, pe care ar fi cunoscut-o pe Facebook, ca a lasat-o insarcinata appeared first…

- Lia Olguța Vasilescu a vrut sa arate ca PNL se afla in eroare și a publicat mai multe fotografii de la mitingul PSD de vineri de la Craiova. Mai mult decat atat, ministrul a publicat imagini prin care a demonstrat cum arata și un miting PNL. In dreptul pozelor de la mișcarea de strada a PNL,…