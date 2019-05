Un medic din Timiș este acuzat de înșelăciune după ce ar fi decontat consultații pe numele unor pacienți Un medic din Timiș este acuzat de inșelaciune, dupa ce ar fi decontat consultații pe numele unor pacienți, fara ca acestea sa fi avut loc și fara ca pacienții sa știe. In cabinetul acestuia, polițiștii au gasit 151 de carduri de sanatate, pe care se presupune ca le-ar fi folosit in scop ilegal potrivit mediafax. Polițiștii au facut luni doua percheziții la cabinete medicale din Brestovaț și Topolovațu Mare, județul Timiș, intr-un dosar de inșelaciune și fals privind identitatea. „Activitatile vizeaza probarea activitatii infractionale a unui barbat, de 58 de ani, banuit ca, in… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

