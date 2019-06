Stiri pe aceeasi tema

- Un medic a murit in timp ce era de garda la un centru de permanenta din judetul Bihor. Colegii lui au scris ca acesta a fost ucis de „lupta pentru respect, recunoaștere și puțin sprijin”.

- Un medic a murit in timp ce facea de garda la un centru de permanența din județul Bihor. Medicul primar dr. Livia Davidescu, din Craiova, scrie pe Facebook ca lista medicilor decedati in garda se prelungeste cu inca un nume. "Colegul Stefan Quai, primul mf-ist din Bihor cu contract privat cu CAS (si-a…

- Medicul primar dr. Livia Davidescu, din Craiova, scrie pe Facebook ca lista medicilor decedați in garda se prelungește cu inca un nume. „Colegul Ștefan Quai, primul mf-ist din Bihor cu contract privat cu CAS (și-a amenajat spațiul din casa pentru cabinet medical pe vremea cand toți lucrau inca in…

- Medicul primar dr. Livia Davidescu, din Craiova, scrie pe Facebook ca lista medicilor decedati in garda se prelungeste cu inca un nume. „Colegul Stefan Quai, primul mf-ist din Bihor cu contract privat cu CAS (si-a amenajat spatiul din casa pentru cabinet medical pe vremea cand toti lucrau inca in cabinetele…

- Inca un medic a murit in timp ce facea garda la un centru de permanența din județul Bihor.„Nu munca sau lipsa banilor omoara prematur un medic de familie in Romania. Ci lupta pentru respect, pentru recunoaștere, pentru puțin sprijin”, scriu colegii acestuia, potrivit Mediafax. Medicul…

- Inca un medic a murit in timp ce facea garda la un centru de permanența din județul Bihor. „Nu munca sau lipsa banilor omoara prematur un medic de familie in Romania. Ci lupta pentru respect, pentru recunoaștere, pentru puțin sprijin”, scriu colegii acestuia. Medicul primar dr. Livia Davidescu, din…

- Un accident mortal in care a fost implicat un motociclist in varsta de 47 de ani, din judetul Bihor, a fost surprins partial de camerele de supraveghere din zona. Imaginile prezinta impactul puternic cu autoturismul si momentul in care motociclistul, care nu purta casca de protectie, este aruncat in…

- Trei pomperi SMURD din cadrul Garzii de Interventie Farcasa au reusit sa salveze o femeie de 58 de ani din Borlesti (Satu Mare) care se afla in stop cardio-respirator. Resuscitarea femeii a durat 35 de minute, fiind predata apoi cu semne vitale echipajului de ambulanta. “Suntem mandri de voi plt. maj…