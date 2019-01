Stiri pe aceeasi tema

- Situatie bizara la Spitalul Județean din Târgu Jiu. Un medic a refuzat sa trateze o pacienta care se afla în stare grava si a scris motivul chiar în fișa de spitalizare: ,,lipsa unei salarizari corespunzatoare''.

