Stiri pe aceeasi tema

- Casa Județeana de Asigurari de Sanatate (CJAS) Buzau anunța ca a fost eleborat Ordinul Ministrului Sanatații și al Președintelui Casei Naționale de Asigurari de Sanatate potrivit caruia contractele cu furnizorii de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale se prelungesc pana la jumatatea…

- Psiholog Ana Tatu – Ganduri despre psihologie in Social / on 27/03/2019 at 11:12 / – Ce te-a facut sa alegi aceasta profesie? Se intampla ca unii oamenii sa foloseasca diverse „etichete” pentru a identifica sau diferenția anumite caracteristici la ceilalți. Ei bine, eu am avut…

- Ingrijorate de numarul in creștere de concedii medicale, unele companii au angajat oameni care sa verifice daca salariații sunt intr-adevar bolnavi și stau acasa. Mulți patroni se plâng că în fiecare lună au angajați care obțin zile libere de la medic. În anii…

- MARIRE DE VENITURI… 87 de medici de familie din judetul Vaslui primesc mai multi bani de la Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate (CJAS) Vaslui, prin prisma faptului ca isi desfasoara activitatea in zone greu accesibile sau in localitati care se confrunta cu lipsa de personal medical. Pentru acordarea…

- 95 de medici de familie din județ vor primi mai mulți bani de la Casa de Asigurari de Sanatate (CAS) Vrancea, prin prisma faptului ca iși desfașoara activitatea in zone greu accesibile. Sporul de zona se calculeaza in funcție de distanța cabinetului fața de o unitate de primire urgența, starea drumului,…

- La nici doua saptamani de la numirea in funcție, Adriana Cotel a operat, deja, doua destituiri ale șefilor unor case județene de Asigurari de Sanatate. Casa Naționala de Asigurari de Sanatate (CNAS) anunța ca, la inceputul acestei saptamani, au fost operate schimbari in conducerea a doua case județene…

- Majorarile salariale din sistemul de sanatate anunțate in ultima vreme ii plaseaza pe medici in topul celor mai bine platiți bugetari din Romania. Unii dintre ei incaseaza 1.500 de lei pentru o singura zi lucratoare, iar sumele decontate de la Casa de Asigurari de Sanatate sunt uriașe. Unii dintre medicii…

- Medicamentele cu și fara contribuție personala ce sunt prescrise de medici pot fi ridicate la fel ca și pana acum, de la orice farmacie care are contract cu aceeași casa de asigurari de sanatate ca și medicul prescriptor, anunța CNAS. Casa Nationala de Asigurari de Sanatate dezminte informarile aparute…