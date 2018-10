Stiri pe aceeasi tema

- Medicul se afla in timpul serviciului de garda la Spitalul Clinic Județean Arad, cand i s-a facut rau, scrie Aradon.ro. Din pacate, eforturile colegilor medici de a o salva nu au dat rezultate. Din cate se pare medicul cardiolog a suferit un infarct, insa doar in urma autopsiei se va putea…

- Este doliu in lumea medicala din Romania. Medicul Cosana Claiciu, medic cardiolog la Spitalul Clinic Județean Arad, a murit in mod neașteptat, in timpul garzii, din cauza unui stop cario-respirator.Citește și: NEBUNIE la Romania TV, in direct: Ecaterina Andronescu a plecat din emisiune, dupa…

- Tragedie la Arad: in aeasta dimineața, la scurt timp dupa ce a intrat de garda, dr. Cosana Claiciu a murit in timpul serviciului. Medicul cardiolog Cosana Claiciu era de garda la Spitalul Clinic Județean Arad. Dintr-o data i s-a facut rau și cu toate ca ceilalți colegi au intervenit imedit, nu a mai…

- Medicul se afla in timpul serviciului de garda la Spitalul Clinic Județean Arad, cand i s-a facut rau, iar eforturile colegilor medici de a o salva nu au dat rezultate. Din cate se pare medicul cardiolog a suferit un infarct, insa doar in urma autopsiei se va putea stabili care sunt motivele pentru…

- DRAMA totala la EXATLON: A fost INJUNGHIAT chiar in timpul show-ului și A MURIT in chinuri groaznice… Vezi ce se va intampla cu EMISIUNEA… Tragedie in familia ”Exatlon”. Un cameraman care lucra pentru show-ul de televiziune a fost ucis chiar langa locuințele in care au stat concurenții romani care au…

- Un barbat a murit și alte patru persoane, intre care un copil, au fost ranite, sambata, in urma impactului frontal intre doua mașini, in comuna Batrani, din județul Prahova. Purtatorul de cuvant al ISU Prahova, Raluca Vasiloae, a declarat ca șoferul uneia dintre mașinile implicate in accident a murit.…

- O femeie din Dolj, diagnosticata cu virusul West Nile, a murit la Spitalul de Boli Infecțioase din Craiova. Conform Mediafax, femeia suferea și de alte afecțiuni. Purtatorul de cuvant al DSP Dolj, Ștefan Popescu, a declarat ca femeia de 75 de ani era internata la Spitalul de Boli Infectioase ”Victor…

- Un politist in varsta de 29 de ani, din localitatea Ghindici, judetul Dolj, a murit, marti dupa-amiaza, dupa ce a intrat cu autoturismul intr-un copac de pe marginea drumului, potrivit Mediafax. Purtatorul de cuvant al IPJ Dolj, Cosmin Gradinaru, a declarat ca accidentul s-a petrecut pe drumul judetean…