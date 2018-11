Un medic avertizează că hemoroizii au simptome comune cu boli grave: “Nu vă mai diagnosticați singuri” Un medic avertizeaza asupra faptului ca hemoroizii au simptome comune cu boli grave și este important sa fie diagnosticate din timp. 1 din 2 oameni se poate confrunta la un moment dat cu aceasta problema. Boala hemoroidala dateaza inca din cele mai vechi timpuri, dar stilul de viața modern ii este prielnic, mai cu seama atunci cand nu facem sport, mancam haotic sau ne stresam excesiv. 1 din 2 oameni se poate confrunta la un moment dat in viața cu problema hemoroizilor, adica 50% din populație. Motiv pentru care este important sa știm care sunt factorii declanșatori, dar și ce avem de facut atunci… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol: unica.ro

