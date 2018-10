"Lista colegilor decedati prematur, in garzi sau dupa ele, in timpul serviciului sau imediat dupa. (...)As dori ca sa nu privim aceste nume doar din perspectiva statistica: niste numere insiruire pe hartie. Au fost colegii si prietenii nostri, fiecare cu povestea sa, una care ar merita cu prisosinta sa fie mentionata. Fiecare poveste in parte mi-a atins inima, la propriu... Va impartasesc doar cateva.

E povestea chirurgului care, dupa garda, in sala de operatie, facandu-i-se rau, a preferat sa continue, pana a terminat ceea ce incepuse. Colegii s-au oferit sa il ajute, sa termine ei,…