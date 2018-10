Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PSD de Suceava Maricela Cobuz a anuntat ca va sustine toate initiativele legislative care vor putea asigura sanatatea alimentara a populatiei din Romania. Intr-o declaratie politica sustinuta in Camera Deputatilor, Maricela Cobuz a amintit ca pe data de 16 octombrie 2018 a fost celebrata ...

- Un angajat al Serviciului Judetean de Ambulanta Gorj a refuzat sa transporte un pacient ranit grav intr-un accident la un spital din Bucuresti. Ambulantierul este acum cercetat disciplinar. Victima a murit in spitalul din Capitala, unde a fost dus.

- "Proasta gestionare a banilor pe care Eugen Teodorovici ii are pe mana va face ca viitoarele generatii sa fie indatorate de-a lungul a zeci de ani in numele guvernului PSD. Banii pe care Ministerul Finantelor i-a imprumutat ieri - 1.75 miliarde de euro de pe pietele internationale - vor trebui returnati…

- A imprumutat bani de la banca pentru pacientii sai. Asa putem rezuma povestea unui medic de familie care a reusit sa le ofere oamenilor conditii normale, asa cum ar gasi si intr-un mare oras.

- Banca Nationala a Romaniei a introdus , in sistemul bancar, 12,2 miliarde de lei printr-o operatiune speciala de dimensiuni care nu au mai fost atinse din 2012. Este vorba despre imprumuturi de tip repo, prin care BNR introduce lichiditate in sistem, in general in scopul de a scadea sau a mentine…

- Bancile din Romania s-au imprumutat peste 12 miliarde de lei, printr-o operațiune speciala de o amploare nemaitalnita in ultimii aproape șapte ani. Ritmul amețitor in care se imprumuta Guvernul este una dintre cauzele lipsei de lichiditate. Mai multe, pe capital.ro Post-ul Probleme de lichiditate…

- Un pacient a ramas fara bani si carduri dupa ce un hot i-a furat borseta in timp ce acesta dormea. Totul s-a intamplat luni, 20 august pe Sectia de Cardiologia a Spitalului Judetean Satu Mare. Potrivit martorilor, individul a intrat in salon, s-a asezat pe patul bolnavului in timp ce acesta dormea,…

- David Ospina, portarul nationalei de fotbal a Columbiei si al echipei engleze Arsenal, a fost imprumutat in noul sezon de Napoli, cu optiune de cumparare, a anuntat presa internationala vineri, in ultima zi de mercato din Italia, scrie agerpres.ro.