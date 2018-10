Stiri pe aceeasi tema

- Medicul neonatolog care era de garda in ziua cand un bebeluș nascut prematur la Spitalul Municipal Campina a fost incinerat a demisionat, iar medicul ginecolog de serviciu nu mai poate desfașura niciun fel de activitate medicala in spital, pana la finalizarea anchetei interne, informeaza Mediafax.Surse…

- La sfarsitul saptananii trecute, o tanara de 20 de ani din satul Brebu a venit la spitalul din Campina gravida in luna a saptea si a nascut in sala de consultatii, scrie Digi 24.Medicul de garda a constatat ca fatul are 500 de grame si a crezut ca a murit.O asistenta a luat bebelusul si l a asezat in…

- Scandal in PNL pe listele de la europarlamentare! Dupa ce ieri a fost lansata in spațiul public informația ca Cerasel Cuteanu va fi candidatul PNL la alegerile de anul viitor, s-a creat o adevarata isterie in partid. Surse din PNL susțin ca Cerasel Cuteanu nici macar nu ar fi membru de partid, acesta…

- Prima fotografie cu baiatul lui Betty Stoian a inceput sa circule pe internet. Betty Stoian și Catalin Vișinescu u devenit, ieri, parinți. Și sunt foarte fericiți, bucurandu-se din plin de ”minunea” aparuta in viața lor. In timpul emisiunii ”Rai da Buni”, Catalin Vișinescu, fericitul tatic, a ”dat din…

- Jean-Claude Arnault, barbatul care a provocat scandalul Nobel, a fost condamnat, luni, la doi ani de inchisoare, pentru violarea unei femei, potrivit deciziei tribunalului districtual din Stockholm, Suedia, citat de The New York Times. Jean-Claude Arnault, un francez in varsta de 72 de ani casatorit…

- Șase persoane au fost retinute, in noaptea de sambata spre duminica, in urma unei batai cu topoare și sabii pe o strada din Targu-Jiu. Un barbat de 38 de ani a fost ranit, avand nevoie de ingrijiri medicale, potrivit Mediafax. Scandalul a inceput sambata seara intr-un bar de pe strada Victoriei din…

- Un barbat de 47 de ani, din Marginenii de Jos, județul Prahova, este acuzat ca și-a omorat soția, luni dimineața, injunghiind-o de mai multe ori in zona gatului, apoi a incercat sa se sinucida. Polițiștii au deschis o ancheta in acest caz. Surse judiciare au declarat ca luni dimineața, in satul Marginenii…