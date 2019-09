Un mecanic de la American Airlines este acuzat de sabotarea unui avion cu 150 de oameni la bord Actul de acuzare mentioneaza "deteriorarea, distrugerea, incapacitarea sau defectarea intentionate a unei aeronave si tentativa" de a comite toate acestea, dupa ce a intervenit asupra modulului de date (ADM) care transmite viteza, panta traiectoriei si alte date vitale despre avion.



Conform acuzatiilor, Alani a comis fapta pe 17 iulie, chiar inainte de decolarea de la aeroportul international din Miami, a unui avion cu 150 de persoane la bord, cu destinatia Bahamas. Concret, el a introdus o bucata de spuma in mufa de intrare a ADM, apoi a aplicat adeziv pentru a impiedica spuma sa… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

