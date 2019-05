Stiri pe aceeasi tema

- Este o zi importanta in ancheta privind moartea lui Razvan Ciobanu. Medicii legisti stabilesc daca creatorul de moda a consumat alcool sau substante interzise. Ipoteza sinuciderii a fost deja exclusa, informeaza Digi 24. Razvan Ciobanu ar fi suferit o hemoragie ...

- Desi raportul de autopsie al lui Razvan Ciobanu nu a fost definitivat, ies la iveala primele detalii privind cauza mortii sale. Designerul si-a pierdut viata intr-un accident rutier petrecut in prima zi de Paste in localitatea constanteana Sacele. Prima informatie din cadrul autopsiei lui Razvan Ciobanu…

- Razvan Ciobanu a lasat multa durere in urma sa, dar și foarte multe semne de intrebare. Anchetatorii incearca sa deslușeasca misterul morții sale, urmand anumite indicii gasite la locul accidentului. Razvan Ciobanu a lasat multa durere in urma sa, dar și foarte multe semne de intrebare. Anchetatorii…

- Avocata lui Razvan Ciobanu arunca insa o alta lumina asupra mortii sale. Aceasta spune ca designerul era trist si abatut in ultima perioada si ca dorea sa-și curețe imaginea cu orice pret.

- Apar primele ipoteze in cazul morții creatorului de moda Razvan Ciobanu. Acesta s-a stins din viața in aceasta dimineața... The post Ipoteza socanta a anchetatorilor, in cazul morții lui Razvan Ciobanu. La fața locului nu au fost gasite urme de franare appeared first on Renasterea banateana .

- Apar primele ipoteze in cazul morții creatorului de moda Razvan Ciobanu. Acesta s-a stins din viața in aceasta dimineața, langa Constanța, in urma unui accident rutier.Citește și: Ion Caramitru, dezvaluire FARA PRECEDENT despre Andrei Caramitru! A spus TOTUL despre bani Primele piste…

- Moartea lui Razvan Ciobanu a lasat un gol imens in sufletele celor care l-au cunoscut și apreciat. Celebrul desiger și-a pierdut viața intr-un tragic accident de mașina, petrecut in aceasta dimineața.

- Imagini sfasietoare arata scene cu rudele chemate sa isi identifice mortii, in urma atentatelor din Sri Lanka. Alti zeci de persoane disparute sunt cautate in disperare de cei dragi in spitale, la morga sau la politie. "El este fiul meu": o catolica a fost fotografiata de un reporter aratand pe telefon…