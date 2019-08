Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Gadea a prezentat duminica seara, la „Sinteza zilei”, un interviu exploziv despre monstrul Gheorghe Dinca și rețeaua din Italia. O victima cu identitatea protejata a rupt tacerea.„Am mers la munca in 2010. Era Mihai și o femeie Elena. La unele le gasea de munca, pe altele le dadea pe…

- Din ce in ce mai multe indicii contureaza ipoteza ca presupusul criminal, Dinca, nu ar fi actionat singur. Se pare ca in noaptea de joi spre vineri, un martor, care e vecin cu Dinca, a vazut lucruri incredibile, nu foarte departe de casa presupusului criminal si a acceptat sa ne dezvaluie, in exclusivitate,…

- Ecaterina Andronescu a declarat, vineri, pentru Libertatea, ca a aflat despre demiterea sa din functia de ministru de la televizor, in timp ce se afla intr-o intalnire, la minister. "Aveam o sedinta cu unul din consiliile ministerului, pentru lucrurile pe care trebuia sa le facem, curente, in minister…

- ”Alexandra il știa pe ucigaș! I-a trimis un SMS in ziua dispariției și l-a rugat sa…” Un martor descoperit de CANCAN.RO lanseaza o ipoteza incredibila. Alexandra, adolescenta de 15 ani, l-ar fi cunoscut pe ucigaș și i-ar fi trimis un SMS chiar in ziua dispariției. Sub protecția anonimatului, un martor…

- Cel mai bun prieten al lui Gheorghe Dinca susține ca a fost martor la momentul cand suspectul a intrat in curte cu mașina in care se afla Alexandra, potrivit Adevarul.Paul Mieila și Gheorghe Dinca au fost colegi de scoala, au lucrat impreuna, au fost vecini de bloc, iar apoi de cartier, potrivit…

- Sora lui Gheorghe Dinca a spus ca ea nu crede ca fratele sau a omorat-o pe Alexandra Maceșeanu. Mai mult, ea susține ca Dinca i-ar acoperi pe alții: „Cred ca facea parte dintr-o grupare de trafic de minori. Ii e teama sa spuna ca avea legatura cu vreo grupare. Ii e frica ca poate ca […]

- Unchiul Alexandrei Maceșanu, fata de 15 ani rapita, violata și ucisa de Gheorghe Dinca, a publicat, marți, inregistrarea primei conversații avute de nepoata lui cu 112. La nici o ora de la publicare, mesajul a fost șters de pe rețeaua de socializare. Alexandru Cumpanașu a publicat, in jur de ora 19:00,…