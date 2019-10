Stiri pe aceeasi tema

- Au trecut aproximativ sapte luni de cand Cosmin Dan, un tanar din Buzau, a incendiat-o pe Valentina Nica, cea care i-a fost iubita. Fata a murit in incendiu, iar de atunci, el se afla in arest, procesul de judecare incepand acum, in luna septembrie.

- Rasturnare de situație, in dosarul crimei care a cutremurat Romania la sfarșitul lunii februarie! Potrivit unor surse citate de Jurnalul de Buzau, cei doi tineri care i-au adus benzina lui Cosmin Dan pentru a o incendia pe fosta sa iubita, Valentina Nica, sunt in atenția anchetatorilor și ar urma sa…

- Dezvaluire șoc facuta chiar de mama Luizei Melencu, fata disparuta din Caracal in urma cu cateva luni! A aparut un martor de ultima ora in cazul Caracal, ce ar putea schimba complet cursul anchetei!

- In urma cu aproape șase luni, o crima odioasa ingrozea Romania. Cosmin Dan, un tanar de 21 de ani, din Buzau, iși omora prin incendiere fosta iubita, pe Valentina Nica, de teama ca aceasta sa nu ii strice relația cu iubita actuala. Ancheta crimei a durat mai bine de patru luni, incheindu-se cu un singur…

- Cosmin Dan, tanarul din Buzau care a ucis-o prin incendiere pe Valentina Nica, a aflat ca se menține masura arestului preventiv pana la solutionarea cauzei. Ucigasul Valentinei Nica a fost trimis in judecata la mijlocul lunii iunie, pentru omor calificat cu premeditare. ”In baza art.348 al.2 C.pr.pen.…

- Cosmin Dan, tanarul din Buzau care a ucis-o prin incendiere pe Valentina Nica, a aflat marti, 6 august, decizia de a i se mentine masura arestului preventiv pana la solutionarea cauzei. Ucigasul Valentinei Nica a fost trimis in judecata la mijlocul lunii iunie, pentru omor calificat cu premeditare.

- Crima din luna februarie din Buzau a socat pe toata lumea! Atunci, Valentina Nica a fost incendiata de Cosmin Dan. Dosarul crimei se afla acum in instanta, acolo unde astazi se vor lua decizii.