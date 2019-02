Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera timișeni au depistat un marocan și o tanara romanca, dupa ce au incercat sa intre ilegal in Romania din Serbia, pe jos, pe la frontiera verde. Cei doi au fost depistați in apropierea localitatii Stamora Germana și pentru ca nu isi justificau prezenta in zona, persoanele in cauza…

- Politistii de frontiera au depistat un marocan si o tanara, cetatean roman, care au incercat sa intre ilegal in Romania din Serbia, pe jos, pe la frontiera verde, informeaza Inspectoratul General al Politiei de Frontiera, prin intermediul unui comunicat, potrivit agerpres.ro.Citește și: Traian…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Moravita au depistat un marocan si o tanara, cetatean roman, care au incercat sa intre ilegal in Romania din Serbia, pe jos, pe la frontiera verde, informeaza Politia de Frontiera. In data de 22.02.2019, in jurul orei 23.30, politistii…

- Surpriza pentru polițiștii de frontiera timișeni, ieri seara. Patru barbați care mergeau pe camp, la aproxiamtiv 200 de metri de linia de frontiera, au fost „interceptați” de oamenii legii din cadrul Sectorului Poliției de Frontiera Cruceni – ITPF Timișoara. Migranții veneau dinspre Serbia, inspre Romania,…

- Patru kosovari, calauziți de un cetațean sarb, au fost interceptați de oamenii legii din cadrul Sectorului Poliției de Frontiera Moravița – ITPF Timișoara. Aceștia au incercat sa intre ilegal in Romania, insa au fost opriți in apropierea localitații Gherman, din Timiș, luni, in data de 28 ianuarie,…

- Trei cetateni straini au fost opriti de politistii de frontiera la granita cu Serbia in timp ce incercau sa intre in tara, iar alti doi au fost prinsi in timp ce incercau sa iasa din tara, pe aceeasi frontiera, a informat, vineri, un comunicat de presa al Inspectoratului Teritorial al Politiei de…

- Politistii de frontiera timiseni au depistat, in zona de competenta, opt cetateni din Cuba, care au incercat sa treaca ilegal frontiera din Serbia in Romania, pe jos, deoarece doreau sa ajunga in Spania. Cei opt cetateni straini au fost preluati de autoritatile sarbe in baza acordului de readmisie.potrivit…