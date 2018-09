Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe a confirmat, duminica, rapirea unui marinar roman in atacul produs asupra unei nave sub pavilion elvetian, in largul apelor nigeriene. "Ministerul Afacerilor Externe, prin Ambasada Romaniei la Berna si Ambasada Romaniei la Abuja, are in atentie evenimentele…

- O nava sub pavilion elvetian a fost atacata in largul apelor nigeriene, a anuntat sambata Ministerul de Externe de la Berna; presa informeaza ca 12 din cei 19 membri ai echipajului au fost rapiti, transmite AFP, preluata de...

- Un roman se afla printre marinarii rapiți in largule apelor nigeriene. Un vas care naviga sub pavilion elvețian a fost atacat de pirați in largul apelor nigeriene. Anunțul a fost facut de Ministerul de Externe din Berna. Conform informațiilor transmise de AFP, 12 din cei 19 membri ai echipajului au…

- O nava sub pavilion elvetian a fost atacata in largul apelor nigeriene, a anuntat sambata Ministerul de Externe de la Berna; presa informeaza ca 12 din cei 19 membri ai echipajului au fost...

- O nava ce opereaza sub pavilion elvetian a fost atacata in largul apelor nigeriene, a anuntat sambata Ministerul de Externe de la Berna, presa informand ca 12 membri ai echipajului au fost rapiti, transmite AFP. Ministerul Afacerilor Externe a fost "informat de atacul asupra navei Glarus, sub…

- O nava ce opereaza sub pavilion elvetian a fost atacata in largul apelor nigeriene, a anuntat sambata Ministerul de Externe de la Berna, presa informand ca 12 membri ai echipajului au fost rapiti, informeaza AGERPRES.Ministerul Afacerilor Externe a fost informat de atacul asupra navei Glarus, sub pavilion…

- O nava ce opereaza sub pavilion elvetian a fost atacata in largul apelor nigeriene, a anuntat sambata Ministerul de Externe de la Berna, presa informand ca 12 membri ai echipajului au fost...

- Autostrada A14, care trece pe langa aeroportul din orașul italiana Bologna, ramane inchisa dupa explozia devastatoare de ieri. Ministerul roman de Externe a emis o atenționare de calatorie in care recomanda rute alternative.