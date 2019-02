Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier a avut loc in aceasta seara in localitatea Eforie Sud, judetul Constanta. Potrivit ISU Dobrogea, victima este un pieton. Din primele informatii pacientul este constient. Cadrele medicale au fost solicitate sa intervina in ajutorul victimei. Politistii rutieri au deschis o ancheta…

- Un bebeluș de 10 luni din comuna Adamclisi, județul Constanța, a murit, sambata dupa-amiaza, dupa ce a cazut din pat intr-o galeata cu apa, in timp ce mama lui a ieșit sa aduca lemne.Cadrele medicale de la Ambulanța din Constanța au intervenit, sambata, pentru salvarea unui bebeluș de 10 luni,…

- Trei persoane au murit într-un accident rutier petrecut în județul Constanța, dupa ce doua autoturisme s-au ciocnit pe DN 2A, alte doua persoane fiind ranite în incident. Accidentul s-a produs dupa ce un șofer a patruns pe contrasens. Potrivit polițiștilor, accident rutier s-a petrecut…

- Un accident rutier mortal a avut loc in dimineata zilei de Craciun pe DN 52, intre Alexandria si Furculesti. Politistii spun ca soferul masinii ar fi pierdut controlul asupra directiei pe fondul altor preocupari in timpul mersului.

- Un barbat de 45 de ani, din satul Radeni, comuna Dragomirești, a fost grav ranit, in aceasta dupa-amiaza, dupa ce a cazut de pe casa, de la o inalțime de aproximativ patru metri. Barbatul se afla in coma la sosirea echipajului de Terapie Intensiva Mobila. Polițiștii au deschis o ancheta pentru a stabili…

- Accidentul cumplit în urma caruia au murit trei persoane a fost provocat de un șofer din Negresti-Oaș, județul Satu Mare, în vârsta de 33 de ani. Tânarul circula beat și cu viteza, aflându-se la volanul unui bolid Mercedes. RECOMANDARE: CONSTANȚA. CARNAGIU provocat…

- Andrei Madalin Circhea, un tanar din Constanța, și-a gasit sfarșitul pe un vas de croaziera, in Chile, la doar 25 de ani. Tragedia a avut loc luni dimineața, in orașul-port Valparaiso din Chile, unde romanul lucra de o saptamana. Tanarul s-a prabusit in gol de la 23 de metri inalțime, dupa ce a cazut…