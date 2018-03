Un mare spital din Viena a angajat pentru 95.000 de euro un mediu care sa blocheze fluxurile energetice negative / Reactia ironica a bisericii: O simpla binecuvantare ar fi fost mai ieftina

Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Rodiana Fumu, o tanara in varsta de 16 ani eleva in clasa a X-a la Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir” din Iasi, a fost diagnosticata in 2018 cu sarcom pelvin, cu metastaze pulmonare si osoase – o forma de cancer osos in stadiu avansat. Adolescenta a inceput sa tina, in paralel cu tratamentul…

- Programul Rabla 2018 are o data exacta de incepere. Prin acesta iti poti cumpara o masina mai ieftina. AFM (Administratia Fondului pentru Mediu) a confirmat ziua din care te poti inscrie ca sa vezi daca esti eligibil. Pentru Rabla 2018, prima de casare ramane la 6.500 de lei. Aceasta va fi…

- Austria comemoreaza integrarea sa in Germania national-socialista printr-o ceremonie, luni, in piata din Viena unde dictatorul Adolf Hitler a declarat asa-numitul "Anschluss" in urma cu 80 de ani, relateaza dpa. Presedintele Alexander Van der Bellen si cancelarul Sebastian Kurz urmeaza sa faca declaratii…

- Patru oameni au fost atacați cu cuțite și raniți grav in capitala Austriei, Viena. Agresiunile au avut loc miercuri seara, in plina strada, dar nici pana acum nu se știe nimic despre atacator sau motivele sale.

- Patru persoane au fost grav ranite, aseara, in doua atacuri separate in capitala austriaca Viena, de doi barbati, a caror motivatie nu este cunoscuta. Unul dintre atacatori este inca liber. Primul incident a avut loc in faimosul parc Prater din ...

- Michaela Niculescu, cunoscuta sub numele de Mica, a incetat din viata la numai 32 de ani, pe 14 martie 2013, din cauza unei boli grave – ciroza . Mica a facut parte aproape 10 ani din echipa de tineri talentati de la Abracadabra, condusa de “Magicianul” Marian Ralea. Ea studiase la Oxford si la Viena,…

- In urma unui accident pe care l-a suferit, a fost obligat sa ramana mai multe luni in Tibet, unde a intrat in posesia unor manuscrise vechi care descriau viața unui sfant numit Issa, regele evreilor, in traducere Iisus, și care a petrecut mai mulți ani in manastirile și templele din Tibet și India,…

- Aflat la Viena, intr-o vizita oficiala, primarul Timisoarei, Nicolae Robu, sustine ca principalul vinovat pentru deszapezirea de proasta calitate din oras este fostul primarul al orasului, schimbat in urma cu sase ani de actualul edil.

- Primarul municipiului Buzau, Constantin Toma, participa, in aceste zile, la Viena, la Conferinta Globala ,,Viitorul Urban”, despre care spune ca este ,,cel mai important punct de intalnire din lume al acelor oameni care, prin angajament, inovare si pasiunea de a implementa idei, schimba viitorul oraselor…

- Partidul Popular European catalogheaza moțiunea de cenzura inaintata de comuniști și socialiști impotriva viceprim-ministrului pentru Integrare Europeana, drept lipsa de viziune și interes pentru bunastarea cetațenilor Republicii Moldova.

- O figurina cu o vechime de circa 30.000 de ani, considerata o capodopera a artei paleolitice si cunoscuta drept Venus din Willendorf a fost cenzurata pe Facebook, a acuzat miercuri Muzeul de Istorie Naturala din Viena, unde este expus acest celebru artefact, noteaza AFP.

- Potrivit unei informari a Directiei Judetene de Statistica Constanta numarul salariatilor din judet la sfarsitul lunii decembrie 2017, a fost de 180.100 persoane, cu 750 persoane mai mic decat cel din luna noiembrie 2017 si cu 1188 persoane mai mic decat cel din luna decembrie 2016. Castigul salarial…

- Rostopasca sau Chelidonium (Darul cerului), este una dintre cele mai apreciate plante medicinale utilizate de-a lungul timpului. Este recomandata in terapia naturista a afectiunilor hepatice, in procesul de cicatrizare a unor boli de piele, in cazurile de icter, constipatie, reumatism si multe altele.

- In contextul manifestarii religios-culturale ''Icoana - Fereastra spre Dumnezeu'', parintele a vorbit despre importanta icoanelor, dar a raspuns si intrebarilor despre post, relatiile interumane sau rolul Bisericii. "Postirea in sine este poate cel mai frumos atelier de croitorie pe care il…

- Wizz Air anunța ca va lansa zboruri spre Viena și Lyon. ”Cele mai noi rute de la Cluj vor fi Viena, 30 mai, cu doua frecvențe saptamânale: miercuri și duminica, iar din octombrie frecvența va crește la 3 zboruri saptamânale, iar din noiembrie se va…

- Desi pare greu de crezut, scriitorul Ioan Slavici voia sa se faca avocat sau om politic. Acesta a inceput sa scrie chiar in studentie, pe cand studia dreptul la Universitatea din Viena. Cel care i-a deschis apetitul pentru citit si scris a fost chiar Eminescu, cel care ii si corecta manuscrisele.

- Autoritatile doresc sa aiba o discutie cu Patriarhia Romana in ceea ce priveste implicarea acesteia in zona sociala, a declarat marti Eugen Teodorovici, ministrul Finantelor Publice, la Palatul Parlamentului.Citeste si: Lider PSD, ULTIMATUM pentru ministrul Justiției: 'Fie ia masuri radicale,…

- Iubitorii handbalului din Salaj au asteptat cu sufletul la gura tragerea la sorti a sferturilor de finala din Cupa EHF, desfasurata astazi, incepand cu ora 12 (ora Romaniei), la Viena. Situata in urma a doua valorica, avand in vedere ca s-a clasat pe pozitia secunda in Grupa D, echipa zalauana avea…

- La cei 90 de ani ai sai, Ana Tataru a avut o viata de poveste: a fost casatorita cu un barbat care a condus Bistrita in 1945 si a fost curtata de fiul istoricului Nicolae Iorga. Ana Tataru a imbunatatit comorile limbii romane, cu primul dictionar de pronuntare si primul dictionar romanesc care utilizeaza…

- La foarte scurta vreme dupa ce senatorul social-democrat Manda anunta ca Liviu Dragnea va fi chemat la Comisia parlamentara de control asupra activitatii Serviciului Roman de Informatii, seful PSD a si dat replica. Una cat se poate de taioasa. “Am vazut solicitarea dlui Dragnea de a veni la Comisia…

- Organizatorii turneului Australian Open și-au aparat decizia de a nu trage copertina peste arena Rod Laver, in timpul finalei dintre Simona Halep și Caroline Wozniacki, cu toate ca romanca a ajuns la spital, dupa meci, și i-a fost pusa o perfuzie pentru a combate efectele deshidratarii severe.

- Viorica Dancila si Liviu Dragnea Comitetul National al PSD se va reuni, luni, ora 16.00, pentru a decide componenta Guvernului Dancila, urmand ca Parlamentul sa fie convocat in sesiune extraordinara si sa se pronunte prin vot asupra investirii noului Executiv si adoptarii programului de guvernare in…

- Un barbat care s-a urcat beat la volan a incercat sa fuga de politisti si a ajuns la spital dupa ce s-a oprit cu masina in gard. Potrivit unui comunicat al IPJ Suceava, duminica, la ora 21.12, in timp ce acționa pe raza orașului Vicovu de Sus, un echipaj de poliție a efectuat semnal regulamentar de…

- Am primit pe adresa redactiei Buletin de Carei un raspuns al Serviciului comisariatului judetean Satu Mare al Garzii Nationale de Mediu in legatura cu recentele taieri de arbori din parcul dendrologic Carei. In material se specifica faptul ca taierile, in numar de 10, sunt solicitate de catre Centrul…

- Reprezentanții Consiliului Judetean Suceava au depus, ieri, o jerba de flori la statuia marelui poet national Mihai Eminescu, amplasata in Stadtpark din capitala Austriei, Viena, si au participat la un concert organizat cu sprijinul Bisericii romanești din Viena.Presedintele CJ Suceava, Gheorghe ...

- Romania cere Ungariei sa pazeasca Ambasada Romaniei de la Budapesta Ministrul de externe Teodor Mlelșcanu. Arhiva foto. Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, spune ca România îi va solicita Ungariei sa asigure masuri de securitate pentru Ambasada româna de la Budapesta…

- "Ministerul Afacerilor Externe isi manifesta preocuparea fata de atitudinea provocatoare a Miscarii „Celor 64 de comitate” si condamna producerea unor astfel de incidente care au ca scop defaimarea simbolurilor nationale. MAE considera ca savarsirea unor asemenea acte de catre anumite persoane sau…

- Stema de pe Ambasada Romaniei de la Budapesta a fost acoperita, in weekend, cu un steag al “Tinutul Secuiesc”. Ministerul Afacerilor Externe spune ca un astfel de act este “complet inacceptabil”. Membrii “Mișcarii celor 64 de comitate” au acoperit, in noaptea de vineri spre sambata, stema de pe Ambasada…

- Valorile cele mai mari ale castigului salarial mediu nominal net s-au inregistrat, potrivit INS, in activitati de servicii in tehnologia informatiei, inclusiv activitati de servicii informatice (6.157 lei), iar cele mai mici in hoteluri si restaurante (1.409 lei). Comparativ cu luna noiembrie…

- Premierul Mihai Tudose a declarat miercuri seara, la Realitatea TV, ca "nici nu poate fi vorba" de o autonomie a Tinutului Secuiesc, si a avertizat ca "daca steagul secuiesc va flutura pe institutiile de acolo, toti vor flutura langa steag". Cei de la UDMR au reactionat joi foarte dur, presedintele…

- Agheasma se intrebuinteaza, de pilda: la botezul copiilor, la rugaciunea pentru durerea de cap, la randuiala de curatire a fantanii spurcate, la binecuvantarea inceperii semanaturilor, la vasul cel spurcat, la Tarinele (holdele), viile si gradinile bantuite de lacuste si gandaci, la Sfintirea crucii…

- "Nu se cade sa discutam despre alte sectoare, insa la o mica verificare veti constata faptul ca in unele sectoare taxa de salubrizare este chiar mai mare. Stiu ca orice majorare a taxelor este o impovarare pentru fiecare dintre noi insa, inainte de orice, v-as ruga sa cititi cu atentie hotararea…

- In Monitorul Oficial au fost publicate atat hotararea privind rechemarea lui Mihai Botorog din functia de sef al Consulatului Romaniei la Bonn, cat si cea de numire a lui Gheorghe Dimitrescu. Dimitrescu ar urma sa-si preia functia odata cu plecarea lui Botorog, care trebuie sa aiba loc in termen…

- O judecatoare din Oradea le raspunde ambasadorilor. Florica Roman, judecatoare la Curtea de Apel Oradea, se adreseaza ambasadorilor Belgiei, Danemarcei, Finlandei, Franței, Germaniei, Olandei și Suediei, care și-au exprimat ingrijorarile cu privire la modificarile legilor justiției prin intermediul…

- Frig extrem in Statele Unite. Temperaturi au coborat mult sub 30 de grade, iar autoritatile au avertizat oamenii asupra pericolului de hipotermie si degeraturi. De asemenea, stratul de zapada a ajuns la 1,5 metri.

- Rugaciunea catre Sfantul Stefan care te scapa de pacate. Sfantul Apostol, intaiul Mucenic și Arhidiacon Ștefan este pomenit in calendarul creștin ortodox la 27 decembrie. Sfantul Arhidiacon Ștefan a fost unul dintre cei șapte diaconi aleși de Sfinții Apostolii din Ierusalim pentru a sluji la adunarile…

- Doua trenuri regionale s-au ciocnit aseara în apropiere de Viena, accident în urma caruia doua vagoane au deraiat, 8 persoane fiind ranite, dintre care patru în stare grava, au anuntat echipele de prim-ajutor, potrivit AFP. Un bilant anterior prezentat de echipele…

- Proiectul bugetului de stat pentru anul 2018 a fost adoptat, vineri, de plenul Parlamentului. In favoarea proiectului bugetului de stat au votat 255 de parlamentari, iar 95 au fost impotriva. Tot vineri, Parlamentul a adoptat si proiectul bugetului asigurarilor sociale de stat…

- Ati observat ca oriunde ne-am afla, indiferent ca suntem la noi acasa, intr-un spital, intr-un laborator de analize, sau intr-o scoala, instinctul ne face sa verificam daca in jurul nostru este curat sau nu? Cand intri intr-o incapere unde este dezordine sau mizerie ai tendinta de a te feri…

- Vestiarul de la PSG e aproape de se rupe. L'Equipe anunta ca transferurile lui Neymar si Dani Alves au adus o atmosfera proasta din cauza ca cei doi brazilieni au o atitutine de sefi ai vestiarului, iar acest lucru nu le-a picat bine fotbalistilor mai vechi. Verratti, Cavani,…

- Mai multi politisti au criticat, pe Facebook, clipul distribuit de ministrul Muncii Lia Olguta Vasilescu si de PSD Craiova, in care se arata ca se afirma ca „politia incompetenta“ poate condamna oameni nevinovati daca vrea sa gaseasca „un tap ispasitor“ si nu adevaratii faptuitori. Oamenii legii spun…

- Dupa un acord validat vineri de liderii europeni asupra primei faze a negocierilor legate de Brexit, Theresa May a considerat intr-un articol publicat de Sunday Telegraph ca "am aratat ca scepticii au gresit". Si "nimic nu ne va deraia din misiunea fundamentala" de a concretiza "vointa democratica…

- Autorizatia de mediu pentru ferma de pui din Floresti, suspendata Anuntul a fost facut sambata chiar de primarul comunei Floresti, Horia Sulea. Primarul Florestiului a fost cel care a contestat în justitie eliberarea de catre Agentia de Protectie a Mediului Cluj a autorizatiei integrate…

- Noua taxa auto va fi aplicata tuturor proprietarilor de autovehicule, indiferent daca au platit sau nu timbrul de mediu sau orice alta taxa auto, urmand sa fie calculata in funcție de gradul de poluare al masinii. Cristian Muntean, presedintele Asociatiei Serviceu-rilor Independente: „Autovehiculele…