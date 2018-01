Stiri pe aceeasi tema

- Odata, cineva l-ar fi intrebat pe Gandhi despre factorii ce distrug ființa umana. A descris acest lucru prin șapte propoziții: Politica fara principii. Placerea fara angajament. Bogația fara munca. Inteligența fara caracter. Afacerile fara de morala. Știința fara umanitate. Rugaciunea fara caritate.…

- Seful diplomatiei ruse, Serghei Lavrov, a criticat planurile SUA de a ajuta gruparile rebele din Siria in stabilirea de zone sigure, informeaza dpa. Acest lucru ar constitui o piedica in calea preluarii controlului asupra zonelor ce se invecineaza cu Turcia si Irak, a declarat Lavrov in timpul conferintei…

- Revelion stil vechi 20018: Crestinii de rit vechi au trecut si ei in noul an, potrivit traditiei, si au petrecut asa cum se cuvine. Pe ritmuri energice, la Timisoara, oamenii au dansat cu foc. Iar in pauzele dintre hore, nu au optat neaparat pentru locurile de la mese, ci pentru pasi... in doi. La miezul…

- Crestinii sarbatoresc in fiecare an, pe data de 12 ianuarie, pe Sfanta Tatiana. Putini credinciosi stiu despre aceasta sarbatoare al carei nume multe femei il poarta. Sfanta Tatiana a trait in perioada anilor 223-235. Aceasta a trait o viata curata, nu a vrut sa se casatoreasca si si-a dedicat viata…

- Tot mai multe voci publice, exprimate pe Facebook sau pe bloguri, condamna psihologii care cer bani in schimbul serviciilor pe care le ofera si considera ca acestia, la fel ca si medicii, ar trebui sa presteze gratuit, deoarece se pun in slujba aproapelui. De cealalta parte, psihologii considera ca…

- Creștinii ortodocșii il praznuiesc pe data de 10 ianuarie pe Sfantul Grigorie (Grigore), episcopul Nissei. Potrivit calendar-ortodox.ro , acest Sfant parinte a fost frate cu Sfantul Vasile cel Mare si a stralucit prin cunostinta filozofiei si prin ravna pentru credinta ortodoxa; drept aceea a fost si…

- Nu incepeti niciodata lucrul, nu plecati niciodata la serviciu fara sa va inchinati la icoana Mantuitorului si sa spuneti cu credinta in suflet si multa incredere doua rugaciuni: la inceperea lucrului si la finalul acestuia. Rezultatele nu vor intarzia sa apara. Rugaciunea la inceperea lucrului… „Fara…

- Depozitarul Central a inceput sa distribuie sumele de bani aferente cuponului nr. 1, pentru obligațiunile emise de International Investment Bank. Dobanda aferenta unei obligațiuni este de 63,75 de lei. Depozitarul Central informeaza investitorii ca, incepand cu data de 27.12.2017, distribuie sumele…

- Botezul Domnului sau Boboteaza, din 6 ianuarie, alaturi de ziua Sfantului Proroc Ioan Botezatorul si Inaintemergatorul Domnului, praznuita pe 7 ianuarie, marcheaza sfarsitul sarbatorilor de iarna si, totodata, al celor dedicate nasterii Mantuitorului Iisus Hristos. Din suita celor 12 sarbatori crestine…

- Cea mai importanta zi a anului s-a marcat și la Orhei, unde mii de oameni s-au adunat pentru a sarbatori Revelionul. Localnicii și vizitatorii au avut ocazia sa urmareasca cun spectacol cu legendele muzicii pop: Ace of Base, Dschinghis Khan și Arabesque.

- Presedintele rus Vladimir Putin i-a transmis omologului sau sirian Bashar al-Assad intr-o felicitare de Anul Nou ca Rusia va continue sa sprijine eforturile Siriei de a-si apara suveranitatea, a anuntat sambata Kremlinul, potrivit Reuters. Putin a subliniat ca Rusia "va continua sa acorde…

- Femeile, prin abnegatia lor, prin grija lor fata de prunci si fata de viitorul familiilor lor, i-au infrant si pe Stalin, si pe Dej, si pe Ceausescu, scrie ortodoxia.me. Citeste si Minuni la mormantul parintelui Iustin Parvu REPORTAJ VIDEO Dictatorii conjuncturali vor sa distruga in…

- Un pensionar din București, care a lucrat cațiva ani in strainatate și care ne-a rugat sa-i pastram anonimatul, a primit de la Casa de pensii, prin Poșta, un document intitulat Certificatul de viața, pe care sa-l completeze și sa-l retrimita Casei de pensii și ne intreaba de ce trebuie sa faca acest…

- Crestinii se pregatesc sa intampine una dintre cele mai frumoase praznice din an, Nasterea Pruncului Iisus Hristos, urmat de o alta sarbatoare cu caracter laic, insa plina de magie, Anul Nou. Aceste doua mari evenimente de la sfarsitul anului perioada incarcata de o profunda spiritualitate sunt celebrate…

- Beneficiile renunțarii la fumat se resimt ȋnca din primele minute, susțin medicii pneumologi. La 20 de minute de la inhalarea ultimului fum de țigara, tensiunea arteriala scade la valori normale. La 8 ore de la stingerea țigarii, nivelul de monoxid de carbon din sange se normalizeaza. La 24 de ore de…

- Desigur, adevarata rugaciune nu vine dintr-odata. Nu e lucru simplu sa mentinem inspiratia, fiind inconjurati de apele inghetate ale lumii care nu se roaga. Hristos arunca Focul Dumnezeiesc pe pamant, iar noi ne rugam Lui ca el sa aprinda inimile noastre, astfel incat noi sa nu ...

- Sarbatoare mare pe data de 15 decembrie! Romanii ii praznuiesc pe Sfantul Mucenic Elefterie și pe mama sa, Sfanta Mucenița Anita. Rugaciunea catre acest sfant are puteri miraculoase. Pe data de 15 decembrie, romanii il praznuiesc pe Sfantul Mucenic Elefterie. Acesta s-a nascut la Roma, intr-o familie…

- Știința Bacau- Azerrail Baku 3-1, the day after. Luminile Salii Sporturilor continua sa fie aprinse. Azerrail a trecut, dar bucuria a ramas. Și cum sa nu te bucuri cand, la debutul continental al sezonului, echipa suta la suta romaneasca a Științei a invins cu 3-1 o grupare multinaționala ce alcatuiește,…

- Sfantul Spiridon este sarbatorit de catre crestini pe data de 12 Decembrie, fiind singurul care vine in ajutorul celor care il cheama prin rugaciuni. In aceasta zi de Sarbatoare, crestinii ortodocsi trebuie sa spuna o rugaciune pentru a fi feriti de boli.

- In fiecare an, pe 9 decembrie, Biserica praznuiește ziua Sfintei Ana, mama Fecioarei Maria și bunica Domnului Iisus Hristos. In aceasta zi se face face pomenirea vestii date de Arhanghelul Gavriil Sfintei Ana, mama Maicii Domnului. Acesta a instiintat-o despre sfanta zamislire a Preacuratei Maicii lui…

- "Maica Domnului, ajuta acest oraș sa dezvolte 'anticorpi' impotriva unora dintre virusurile epocii noastre", a declarat papa Francisc in cadrul unei ceremonii ce a avut loc in Piazza di Spagna cu ocazia sarbatorii catolice Imaculata Concepție.Printre "virusurile" care afecteaza Cetatea…

- De asemenea, aceasta este perioada in care, cei mai multi dintre noi, intentionam sa ne bucuram de activitatile sportive specifice iernii. Ei bine, toate acestea reprezinta factori ce pot duce la aparitia stresului oxidativ. De fapt, toti factorii determinanti se traduc, mai concret, prin scaderea activitatii…

- Crestinii il sarbatoresc pe Sf. Nicolae. Recunoscut pentru faptele sale bune, pentru generozitate si pentru bucuria de a trai, Sfantul Nicolae este praznuit in fiecare an, in ziua de 6 decembrie.

- Pe 6 decembrie creștinii il praznuiesc pe Sfantul Nicolae. In ziua acestei mari Sarbatori este foarte bine sa mergem la biserica, sa nu spalam, sa nu facem treaba și sa spunem rugaciuni.

- Te intereseaza cateva proceduri estetice și tratamente noninvazive care iți pot prelungi tinerețea? Efectele imbatranirii sunt inevitabile, dar grija pentru prevenirea aparitiei lor poate prelungi tinerețea pielii. Dr. Florina Dospinescu, medic stomatolog, specialist estetica faciala, iți ofera cateva…

- Pe 30 Noiembrie este mare sarbatoare pentru crestinii ortodocsi! Este praznuit Sfantul Andrei, ocrotitorul Romaniei. Este notata cu cruce rosie in calendar aceasta sarbatoare, iar oamenii se roaga pentru sanatate.

- Crestinii ortodocsi il sarbatoresc pe 30 noiembrie pe Sfantul Andrei, ocrotitorul Romaniei. El este cel care a propovaduit crestinismul in Dobrogea, Macedonia, Tracia si Tarigrad. Conform traditiei, sunt o multime de obiceiuri si reguli de care oamenii trebuie sa tina cont. In ziua de Sfantul Andrei…

- Iata ce puteti face pentru a va ajuta copilul: 1. Stabiliti de cate ore de somn are nevoie Potrivit specialistilor, prescolarii au nevoie de 11-12 ore de somn. Copii de 5-10 ani au nevoie de 10 pana la 11 ore de somn, iar adolescenti "functioneaza" cel mai bine daca dorm 9-10 ore pe noapte. 2. Modificati…

- Sfantul Stelian Paflagonul, ocrotitorul pruncilor si al familiei crestine, este praznuit pe 26 noiembrie. Sfantul Stelian s-a nascut in secolul al VI-lea, la Adrianopolis, in provincia Paflagonia din Asia Mica (pe teritoriul Turciei de astazi), intr-o familie foarte bogata, scrie crestinortodx.ro

- Ficatul este organul fara de care un om nu poate trai. Acest organ indeplinește peste de 500 de funcții extrem de importante pentru organismul uman. Unele dintre acestea sunt foarte complexe, de aceea nu putem trai fara ficat. Putem doar sa incercam in fiecare clipa sa luptam pentru menținerea sanatații…

- Sarbatoare de platina la Palatul Buckingham. Regina Elisabeta a II-a și Prințul Philip au aniversat discret 70 de ani de mariaj. A fost data publicitații o fotografie-portret a cuplului regal britanic. Iar la Westminster Abbey au batut clopotele in amintirea ceremoniilor din 1947.

- In aceasta perioada este necesar sa acorzi o atenție deosebita alimentației, organismul fiind expus mult mai ușor bolilor sezoniere. Variațiile de temperatura sunt un pericol pentru organismul tau, acum imunitatea fiind un pic mai scazuta. Alege sa consumi o combinație de alimente ce pot inlocui…

- Irina Cerat Naidin, in varsta de 17 ani, eleva la Colegiul National „Elena Cuza“, din Craiova, a fost diagnosticata pe data de 2 noiembrie cu o tumoare maligna. Tanara trebuie operata de urgenta in strainatate, insa interventia chirurgicala costa 75.000 de euro, iar toate costurile au fost estimate…

- Pastele este cea mai importanta sarbatoare religioasa din anul liturgic crestin. Crestinii cred ca Iisus a fost inviat dupa trei zile de la crucificarea sa. Multe denominatii crestine celebreaza invierea sa in Ziua de Pasti sau Duminica Pastelui (denumita si Ziua Invierii sau Duminica Invierii), la…

- SFANTUL MATEI 16 noiembrie. Crestinii îl cunosc si iubesc pentru ca Sfântul Matei a fost unul dintre cei doisprezece Apostoli ai lui Iisus Hristos. Înainte de a deveni Apostol al Domnului, Matei a fost de meserie vames si se numea Levi.

- Crestinii il sarbatoresc pe 16 Noiembrie pe Sfantul Apostol si Evanghelist Matei. De-a lungul vieții sale a invatat pe mideni despre Hristos, le-a construit biserici și a savarșit foarte multe minuni.

- Postul Craciunului sau Postul Nasterii Domnului incepe astazi, 15 noiembrie, si tine pana pe 24 decembrie.Postul Craciunului a fost randuit de Biserica pentru pregatirea credinciosilor in vederea intampinarii marelui Praznic al Nasterii Domnului. El ne aminteste de patriarhii si dreptii Vechiului ...

- In aceasta luna, in ziua a paisprezecea, pomenirea Sfantului slavitului si intru tot laudatului Apostol Filip, unul din ceata dintai, a celor doisprezece. Acest apostol era din Betsaida Galileii, impreuna-cetatean cu Andrei si cu Petru apostolii, si multa intelepciune avea acest dumnezeiesc apostol,…

- Pentru un sistem audio interconectat cu boxe in fiecare camera, Bang & Olufsen ne propune Beoplay M3, cea mai ieftina boxa multiroom a danezilor. Bang & Olufsen este una dintre companiile din domeniul tehnologic cu cele mai mari prețuri din piața. Televizoarele de top ale danezilor costa cateva zeci…

- In fiecare an, pe 11 noiembrie este praznuit in calendarul bisericesc Sfantul Mare Mucenic Mina, cunoscut si ca protectorul celor pagubiti. De altfel, la ceas de sarbatoare, credinciosii merg la Biserica "Sfantul Mina" din Bucuresti, unde se afla racla cu moastele muncenicului. Acolo, ei spun rugaciuni…

- Pe data de 11 noiembrie este praznuit Sfantul Mina. Este sfantul care ii ocrotește pe cred creștini și acesta mai poarta denumirea de ”Ocrotitorul celor pagubiți” Sfantul Mina este sfantul care ii ocrotește pe pagubiți, se arata grabnic ajutator celor nedreptațiți in procese și celor ce au pierdut ceva…

- Crestinii ortodocsi ii sarbatoresc in data de 8 noiembrie pe Sfintii Arhangheli Mihail si Gavril. In calendarul ortodox, sarbatoarea poarta denumirea de Soborul Sfintilor Arhangheli Mihail si Gavril si este marcata cu cruce rosie.

- Accidentul vascular cerebral de cele mai multe ori nu prezinta simptome, atacuri de cord și boli vasculare periferice. Insa din pacate bolile cardiace afecteaza tot mai mulți ani de la an la an, iar in SUA reprezinta una dintre principalele cauze de deces. Ateroscleroza poate afecta mai multe artere…

- Avertisment extrem de important pentru toti crestinii ortodocsi. Ce e interzis sa faca de Sfintii Mihail si Gavril? Iti spunem noi. In fiecare an, la 8 noiembrie, creștinii ortodocși ii praznuiesc pe Sfinții Mihail și Gavril, cei doi arhangheli purtatori de sabie ca simbol al biruinței care sunt,…

- Sarbatoare mare pentru toți creștinii ortodocși în prima sâmbata din luna noiembrie. Ceea ce în Ardeal se numește Ziua morților, de inspirație catolica, are echivalent în tradiția ortodocsa prin așa-numita

- Boo-hoo-hoo! Stim, stim a fost Halloween-ul, am fost nerabdatori sa ne imbracam costumele si sa petrecem alaturi de cei mai insetati vampiri si cei mai infricosatori monstri. Desi nu e o sarbatoare traditionala, Halloween-ul a devenit din ce in ce mai celebrat si la noi in tara dupa anii '90. Pentru…

- Care sa fie motivul pentru care agheasma nu se strica niciodata? Explicația o dau sfinții parinți, care susțin ca odata ce apa a fost sfințita capata proprietați supranaturale prin intervenția Duhului Sfant și a Spiritului Sfant. Și mai exista un motiv bine intemeiat: in momentul in care este sfințita,…

- Asa cum fiecare comunitate isi cinsteste ocrotitorul, asa si crestinii ortodocsi din Mintiu Gherlii l-au sarbatorit pe Sfantul Mare Mucenic Dimitrie Izvoratorul de Mir. Cu acest prilej, joi a fost sarbatorit Hramul Bisericii, la care au fost prezenti atat credincioșii acestei comunitați, precum și foarte…