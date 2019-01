Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadorul Germaniei la Bucuresti, Cord Meier-Klodt, a criticat, sambata, faptul ca unele „forte” din Romania discrediteaza rolul minoritații germane, dupa ce unii social-democrați au postat imagini trucate cu Iohannis in haine naziste.Context: CNCD i-a sancționat in octombrie 2018 pe consilierul…

- De maine incepe școala, iar Ministerul Sanatații trage un semnal de alarma in ceea ce privește gripa, virozele și pneumoniile. Aceste cazuri s-ar putea inmulți din 14 ianuarie, o data cu revenirea copiilor la școala. Ministrul Sanatații Sorina Pintea a declarat ca in Romania nu este epidemie de gripa,…

- Romania este pe primul loc in Europa la numarul de decese din accidentele rutiere, avand o medie de 98 de decese la un milion de locuitori, media europeana fiind de 49 de decese la milionul de locuitori, anunța Asociația pentru Promovarea Asigurarilor (APPA). “Avem ținta la nivel european…

- Tibi Balan (37 de ani) a fost invitat la GSP Live, unde a vorbit despre flagelul pariurilor in lumea fotbalului. "Am jucat la pariuri cand m-am lasat de fotbal. Doar asta faceam cu prietenii mei. Nu prindeam deloc. Toate ieșeau invers. Jucam tot ce era, handbal, tot ce știau ei.E un flagel acum.…

- Organizația Salvați Copiii va darui 3.000 de cutii speciale pentru copiii nou-nascuți in 30 de maternitați din toata țara. Gestul facut de ONG se dorește a fi un semnal de alarma asupra dotarilor din maternitații și a faptului ca ultimul proiect național de dotare a maternitatilor si sectiilor de terapie…

- Foarte multe din padurile pe care le vedem din mașina, pe marginea raurilor, pe dealuri sau in varful munților, in timp ce facem naveta sau calatorim nu sunt recunoscute oficial ca atare și nu sunt tratate ca fiind paduri. Chiar daca arata precum și indeplinesc funcțiile unei paduri (dupa criterii de…

- Cand toata lumea credea ca s-a depașit situația de criza cu peste porcina din țara noastra, autoritațile primesc o nou lovitura! Primele rezultate arata ca exista motive cat se poate de intemeiate de ingrijorare pentru populație! Ce au anunțat specialiștii?

- Transparenta perceputa in elaborarea politicilor guvernamentale in cele 38 de tari in care activeaza Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare nu s-a imbunatatit de la inceputul deceniului, cu unele exceptii, cum ar fi Kazahstan, Romania si Ucraina, se arata in raportul anual de tranzitie…