Stiri pe aceeasi tema

- Dacian Ciolos, fost premier si fost comisar european, transmite un masaj de Craciun, presarat cu amintiri din copilaria sa intr-o localitate transilvana: Craciunul a fost și a ramas pentru mine o referința a misterului copilariei. Sarbatoarea Craciunului m-a ajutat sa impac fiorul din sufletul de copil…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, cu ocazia Craciunului, un mesaj video in care ii indeamna pe romani sa aiba grija unii de ceilalti si de tara. Seful statului mai afirma ca daca suntem mai buni in fiecare zi, ne va fi tuturor mai bine impreuna. "Nasterea Domnului este o sarbatoare…

- Familia lui Petru Kalau, șoferul care i-a condus catre moarte pe cei 9 romani nu și-a revenit nici acum din șoc. Pe pagina de Facebook inființata in memoria lui Petru Kalau, apropiații i-au transmis un mesaj sfașietor.

- “La un secol de la Marea Unire, Romania are nevoie de unire mai mult ca niciodata, are nevoie de curaj , de patriotism, de inima si de minte, are nevoie de intelepciunea pe care a avut-o acum o suta de ani . Doar uniti in jurul obiectivelor comune putem construi o Romanie puternica, bogata si mandra,…

- Oficialii Jandarmeriei nu sunt încântați de protestele aunțate pentru 1 Decembrie și merg pâna acolo încât sa spuna ca eventualii manifestanți se descalifica ca oameni și ca români.

- In teatrul de operații din Afganistan se afla, in aceste momente, aproape 500 de militari ai Batalionului 812 Protecția Forței ,,Șoimii Carpaților” care desfașoara activitați non-combat, in sprijinul populației afgane, in cadrul misiunii NATO ,,Resolute Support”. Pregatiți pentru a participa la ceremonialul…

- Un roman a fost in prim plan atunci cand Real Madrid a deschis scorul in meciul de Liga Campionilor impotriva celor de la Viktoria Plzen, scor 2-1. Benzema a marcat primul gol al partidei, iar camerele l-au surprins pe acesta ridicand un tricou pe care era inscriptionat un mesaj anti PSD.

- Tudor Chirila (44 de ani) a publicat un nou text acid despre Liviu Dragnea si „sluga“ Tudorel Toader, in contextul Ordonantei de Urgenta a Guvernului referitoare la legile justitiei. Artistul il numeste pe seful PSD „corupt“ si „hot“ si pune OUG pe seama nevoilor personale de a scapa de procurorii tineri.