- Muzicianul de jazz american Lawrence Leathers, care a colaborat la realizarea a doua albume premiate cu Grammy, a fost descoperit mort, in blocul din Bronx, New York, in care locuia. Doua persoane au fost arestate, fiind acuzate de agresarea...

- Cardi B a fost sfatuita de catre medicul sau sa-si anuleze doua concerte, din cauza unor "complicatii" aparute in urma unor operatii de marire a sanilor si de liposuctie. Cantareața, in varsta de 26 de ani, are nevoie de o pauza, pentru restul lunii mai, pentru a se recupera, informeaza Daily Mail.…

- Incidentul a avut loc miercuri seara, pe hipodromul San Siro. In timp ce trupa canta piesa "Moth into Flame", Hammett s-a impiedicat de pedala sa pentru chitara. Dispozitivul era ud din cauza precipitatiilor abundente. Muzicianul s-a amuzat pe seama incidentului si a postat un clip cu momentul…

- Un volum care contine memoriile neterminate ale cantaretului american Prince, decedat in 2016, va fi publicat pe 29 octombrie si va include fotografii si alte texte, a anuntat luni editura Penguin Random House, potrivit AFP si Reuters, scrie Agerpres. Titlul cartii, ''The Beautiful Ones'', reprezinta…

- Aretha Franklin, care a incetat din viața anul trecut, a devenit prima artista recompensata postum cu un premiu special Pulitzer. Potrivit Hollywood Reporter , premiul i-a fost acordat dupa moarte vedetei pentru contribuția la dezvoltarea culturii și muzicii americane timp de 50 de ani. Astfel, Aretha…

- Actrita Rita Moreno va fi recompensata cu premiul Peabody pentru intreaga cariera in cadrul unei ceremonii care va avea loc pe 18 mai, la New York, anunta The Hollywood Reporter, potrivit news.ro.Peabody Awards recompenseaza programe de televiziune si de radio, podcast-uri si alte produse…

- Un tata de 24 de ani, acuzat de uciderea copilului sau de o luna in Bronx, New York, a parasit secția de poliție cu zambetul pe chip, asta dupa ce a fost investigat de abuz și uciderea copilului sau.

- Cantareața americana Alicia Keys iși va lansa autobiografia, intitulata "More Myself", pe 5 noiembrie, prin intermediul editurii celebrei realizatoare de televiziune Oprah Winfrey, relateaza apnews.com, potrivit Mediafax.Editorii au descris volumul ca fiind "o perspectiva la 360 de grade"…