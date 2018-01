Stiri pe aceeasi tema

- Muzicianul britanic de blues si rock Eric Clapton, recompensat cu multiple distinctii internationale, a dezvaluit in cadrul unui interviu acordat recent postului BBC Radio 2 ca isi pierde auzul, relateaza Time si CNN. Legendarul chitarist, vocalist si compozitor a declarat in cadrul emisiunii…

- O femeie, mama a șase copii, a mințit ca are nevoie de peste 170.000 de lire sterline fiindca baiatul ei cel mic ar fi suferit de fibroza chistica incurabila. Rebecca Walker a fost condamnata la 21 de luni de închisoare pentru ca a mințit pentru a primi banii respectivi din partea…

- Cutremur in lumea muzicii. Legendarul interpret britanic Eric Clapton a anunțat in cadrul unui interviu ca iși pierde auzul. Artistul sufera de tinitus, o boala care afecteaza aparatul auditiv. Totuși, Clapton a declarat ca va continua sa susțina concerte.

- Conform Aliantei Nationale pentru Boli mentale din SUA, in occident, 1 din 5 adulti sufera anual de o boala mentala si 1 din 25 de adulti sufera anual de o boala mentala grava, care il impiedica sa-si desfasoare in mod normal activitatile de zi cu zi

- Un profesor sud-coreean sustine ca descoperit ce probleme de sanatate are liderul nord-coreean Kim Jong-un, analizand discursul de Anul Nou. Potrivit cotidianului sud-coreean Chosun Ilbo, Cho Dong-wook, profesor la Universitatea din provincia Chungcheongbuk, a diagnosticat probleme cu rinichii…

- Greg Steltepohl este un pionier în domeniul FMCG. El pierdut însa aproape totul dupa ce prima lui companie a trecut printr-o criza de proportii. Este cofondator al celui mai cunoscut brand de sucuri si smoothie-uri din Statele Unite, punând bazele afacerii împreuna…

- Paul are doar 35 de ani și trei copii frumoși. O vizita la dentist i-a schimbat insa viața fericita pe care o avea. A aflat ca sufera de o boala crunta. "Am fost la dentist si pentru ca nu s-a oprit sangerea am ajuns la hematologie. Am aflat ca e leucemie", a povestit Paul. Primul gand a fost…

- Mihai Bobonete, unul dintre colegii si prietenii actorului, a transmis un mesaj, dupa ce Costi Dita a anuntat pe Facebook ca are probleme de sanatate complicate. Bobo, asa cum ii spun apropiatii, a spus ca atat el, cat si colegii de la Stand Up Comedy si nu numai ii sunt alaturi lui Giani din "Las Fierbinti".…

- Povestea gimnastei Natasha Coates, in varsta de 22 de ani, a emoționat o lume intreaga. Tanara sufera de o boala rara, din cauza careia este alergica la aproape orice. Cu toate astea, a caștigat 19 medalii la Campionatul pentru persoanele cu dizabilitați din Marea Britanie.

- Aci vorbim de gama VW care este reprezentata de modelele e-up si e-Golf insa si de modelul MPV Nissan e_NV200 care nu se vinde in Romania asemenea lui Opel Ampera II. Tot in aceasta lista mai gasim si masinile din Coreea precum Hyundai Ioniq full electric si ultima versiune…

- Aproape o treime dintre armele folosite de catre organizatia terorista Stat Islamic au fost fabricate în Uniunea Europeana, inclusiv în România, potrivit unui raport al organizatiei Conflict Armament Research (CAR), relateaza site-ul publicatiei The Telegraph. În urma…

- Cele mai multe dintre armele recent fabricate si folosite de membrii gruparii teroriste Stat Islamic au fost fabricate in China, Bulgaria si Romania, arata un raport publicat de Conflict Armament Research (CAR), organizatie internationala care documenteaza traficul de arme in zonele de razboi. De altfel,…

- Unul dintre cele mai morbide cazuri care a socat intreaga tara, si anume cel al criminalei de la metroul Dristor, vine cu noi informatii despre afectiunile pe care le are Magdalena Serban. Chiar daca are 36 de ani, femeia are a suferit foarte mult de-a lungul timpului, a fost abuzata si chiar si violata.

- Bianca Dragușanua avut mai multe relații inainte de Victor Slav. Despre una dintre acestea a facut vedeta dezvaluiri, la emisiunea pe care o prezinta la Kanal D. Catalin Botezatu, dezvaluiri senzationale despre Bianca Dragusanu. "Mi-a plans in brate. Sufera mult..." "Eram inselata des…

- David Beckam a facut o serie de marturisiri despre boala psihica de care sufera, iar oamenii au ramas fara cuvinte. Fostul fotbalist sufera de ani de zile de o boala psihica care ii creeaza probleme in ceea ce priveste normalitatea vietii pe care o traieste. Este vorba despre tulburarea obsesiv-compulsiva,…

- Lucian Brujan, stabilit la Berlin, si-a asternaut gandurile despre Romania cu ocazia zilei nationale: “O oligarhie de sorginte arivist-comunista, care a asimilat aproape perfect capitalismul acerb si discursul dublu sau multiplu, a capturat institutiile tari...”.

- Prezenta la "Acces Direct", unde a fost prezentat cazul emotionant al Adelei Lautaru, Simona Gherghe a fost atat de impresionat de drama tinerei, incat i-a oferit un dar de nepretuit. Cand au auzit despre ce este vorba multi colegi de-ai prezentatoarei, printre care si Mirela Vaida, dar si telespectatorii…

- Danielle Kettlewell, in varsta de 32 de ani, traiește intr-o continua agonie. Britanica sufera de o boala rara din cauza organele ei interne „se lipesc”, noteaza Daily Mirror. Ea a suferit 15 operații, inclusiv o histerectomie, insa starea ei nu s-a imbunatațit. Danielle a crezut ca sufera de apendicita,…

- O tanara de 23 de ani, originara din Birmingham, in Marea Britanie, e rapusa de cativa ani de o boala cumplita, din cauza careia are dureri atat de mari, incat nici nu mai poate vorbi sau manca.

- Martin Joe Laurello (1886 - 1955) a ramas in istorie drept singurul om din lume care-și putea roti capul la 180 de grade, din cauza unor probleme la coloana, cu care se nascuse din naștere. A emigrat din Germania in SUA, a fost botezat fie ”Bufnița Umana”, fie ”Bobby, baiatul cu cap rotativ” și a facut…

- Firma Process Engineering SRL a adus la Cluj o stație de osmoza inversa pentru a face o demonstrație la Pata Rât, zona puternic afectata de poluarea cu levigat (ape toxice provenite din depozitul de deșeuri). Culmea, firma Process Engineering SRL a câștigat…

- ”Asociația “Ține de Tine!” dorește sa aduca la cunoștința opiniei publice noua lovitura pe care a primit-o de curand Andreea Boltașu, fata de 18 ani din Cugir, pentru care asociația a mobilizat oamenii din oraș pentru a o sprijini in suferința pe care o poarta de la varsta de 11 ani. Dupa setul de analize…

- Mai multi solisti de muzica populara vor canta, la Buzau, pentru o cauza nobila. Spectatorii sunt invitati sa doneze pentru un tanar foarte bolnav, George Olteanu, care mai are nevoie de cel putin 15.000 de euro necesari unui tratament foarte costisitor. George spera sa stranga o parte din bani de la…

- Unii spun ca aceasta este cea mai usoara boala hepatica. Dar de la steatoza hepatica pornesc grave maladii ale ficatului, ciroza, cancerul hepatic, hepatitele cronice. Ficatul gras se poate caracteriza ca o depunere de grasimi in celulele ficatului, mai ales trigliceride.

- In perioada 01.11.2017 - 30.11.2017, Asociatia “Salveaza o inima” demareaza campania de strangere de fonduri pentru Ioana Abrudan (9 ani si 10 luni), diagnosticata cu amiotrofie spinala de tip 2 si o scolioza foarte severa grad 82%, care ii pun viata in mare pericol!

- Hopkins Medicine scrie ca boala de care sufera Rachel se manifesta cu ameteli si sensibilitatea la zgomote din cauza frecventelor inalte ale auzului. Cei care sufera de aceasta boala isi pot auzi organele interne cum se misca. Ai lobul urechii lipit? Urechea ta e mica sau distantata?…

- La nici o saptamana de cand a fost operata de urgenta la un picior, Mara Banica a chemat alarmata ambulanta. Jurnalista se afla in platoul de la „Acces Direct”, dupa ce a marturisit ca are palpitatii si si-a rugat colegii sa sune imediat la serviciul unic de urgenta 112. Cum alarma s-a dat in cadrul…

- Un senator PNL este singurul posesor al unei mașini electrice din Parlament. Mircea Cazan a povestit pentru Libertatea cat a costat autoturismul și cați proprietari de Tesla sunt in Romania. El spune ca cel mai mult a atins 200 de km/h, in Germania, iar in Romania merge regulamentar, cu maxim 110 de…

- De aproape douazeci de ani, medicii din Suedia sunt puși în dificultate de apariția unei boli misterioase, care se manifesta doar la copiii refugiaților ajunși în aceasta tara, scrie BBC.

- Marturisiri in exclusivitate in platoul emisiunii “Refresh by Oana Turcu”, duminica aceasta, incepand cu ora 16.30, cand Oana ii va avea ca invitati pe Oana Zavoranu si sotul ei, Alex, dar si pe nasii acestora, Mihaela si Silviu Prigoana.

- Oana Roman are probleme de sanatate. Vedeta risca ca suferința sa devina una foarte grava. Oana Roman, care este casatorita cu Marius Elisei, are probleme mari de vedere. Ea are exoftalmie.Exoftalmia reprezinta proeminența globului ocular in afara orbitei și totodata cel mai frecvent semn al unei suferințe…

- Clipe grele pentru DJ Wanda, in urma cu doua luni! Se simtea rau, medicii nu reuseau sa-i puna un diagnostic! A apelat la Andreea Marin, iar ”Zana” a gasit solutia: o clinica din Turcia! DJ Wanda este acum mult mai senina, dupa tratamentul din Tara Semilunei, iar imaginile obtinute de CANCAN.RO, site-ul…

- Octombrie este luna dedicata luptei împotriva cancerului de sân si lumea întreaga vorbeste despre preventie si depistare timpurie. -România este însa singurul stat european fara un program de screening pentru cancerul mamar. În plus, nici barbatii…

- Boala de care sufera Oana Roman. Vedeta a vorbit despre un moment delicat din viața ei și despre starea de sanatate, care nu este deloc una buna. Oana Roman a ajuns recent la spital , unde a avut nevoie de perfuzii pentru a se pune pe picioare. In prezent, vedeta urmeaza un tratament și se afla sub…

- Melanie Griffith a vorbit recent pentru prima data de boala grava de care sufera și pe care a ținut-o secreta timp de șase ani. Actrița in varsta de 60 de ani a dezvaluit in cadrul evenimentului „Women’s Brain Health Initiative” faptul ca sufera de epilepsie, afecțiune care s-a instalat din cauza stresului…

- Exista si alte cauze de a te imbolnavi de inima, iar asta ne-o dovedeste Simpson, in varsta de 62 de ani care și-a pierdut terrierul Yorkshire. Dupa ce cainele a murit, Simpson a mers la spital pentru ca suferea de dureri mari in zona inimii. Doctorii au crezut la inceput ca a suferit un atac de cord.…

- Adele Chirila sufera de o boala cumplita. Astazi, vedeta ar fi trebuit sa iși faca o noua biopsie, dar doctorii nu i-au putut face intervenția. In urma cu o saptamana, aceasta a avut o hemoragie și a ajuns la spital. In urma cu un an și jumatate, aceasta a trait un caz similar.