Stiri pe aceeasi tema

- Vandut de Internazionale Milano la Genoa, in vara, pentru opt milioane de euro, Andrei Radu (21 de ani) are evolutii excelente in poarta grifonilor, iar Laurentiu Branescu (24 de ani) e de parere ca goalkeeper-ul nationalei Under 21 ar putea reveni pe "Giuseppe Meazza".

- Potrivit meteorologilor ANM, temperatura medie multianuala a lunii noiembrie nu mai depaseste 8 grade Celsius decat, poate, in zona litoralului, in timp ce la nivel de precipitatii acestea vor fi in... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Dupa ce chiar ministrul Sanatatii a recunoscut incapacitatea statului roman de a trata marii arsi, supravietuitorii tragediei Colectiv fac apel la autoritati sa infiinteze un mecanism national de...

- Pavel Popescu relateaza ca a ajuns pana la cabinetul premierului Viorica Dancila pentru a debloca platile restante catre spitalul din Belgia unde urma sa ajunga barbatul ars la Pitra Neamt. Deputatul afirma ca exista solutii pentru diminuarea birocratiei si pentru a face ca acest sistem de transfer…

- Deputatul PSD Liviu Pleșoianu anunța duminica pe Facebook ca a votat la referendum și comenteaza ultimele date oferite de BEC cu privire la prezența la vot.„Eu am votat. Am explicat pe larg deja faptul ca implicațiile acestui moment depașesc cu mult tema in sine. Cine nu traiește la epiderma…

- Monedele virtuale nu pot fi oprite, dar pot fi reglementate, altfel ne putem trezi cu un fel de Caritas sau FNI, a afirmat luni guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, la dezbaterea cu tema "10 ani de la izbucnirea Crizei Financiare", prilejuita de lansarea volumului academicianului…

- Nicușor Stanciu le-a raspuns celor care i-au criticat pe tricolori ca nu dau totul cand imbraca tricoul primei reprezentative și a aparat-o pe Simona Halep de cei care ”o hulesc la prima infrangere”, intr-o postare pe contul sau de facebook, la scurt timp dupa meciul cu Serbia terminat cu rezultatul…

- Romania a facut o partida buna pe terenul Serbiei, in runda a 2-a din Liga Națiunilor, acolo unde a remizat, scor 2-2. Unul dintre cei mai buni tricolori de la Belgrad a fost starul Spartei Praga, Nicolae Stanciu. Acesta a marcat un gol din penalty și a oferit un assist pentru golul lui Țucudean.