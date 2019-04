Stiri pe aceeasi tema

- Mick Jagger, solistul trupei The Rolling Stones, a fost operat cu succes pe inima, a anuntat joi seara revista Billboard, potrivit careia starul britanic, care a suportat o interventie chirurgicala la o valva cardiaca intr-o clinica din New York, se afla in prezent

- Ion Iliescu (89 de ani), fostul președinte al Romaniei, a fost transportat de urgența la Institutul de Urgența pentru Boli Cardiovasculare Prof. Dr. C.C. Iliescu, susține Realitatea.net. Sursa citata anunța ca Iliescu va fi operat pe inima dupa ce a primit diagnosticul de pericardita hemoragica. Nu…

