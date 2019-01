Stiri pe aceeasi tema

- Durere mare pentru fanii lui "Boo Pomeranianul", considerat cel mai frumos caine din lume. Simpaticul patruped a murit. Vestea teribila a fost data chiar de stapanul sau, care a precizat ca "Boo Pomeranianul" a murit in somn.

- Anuntul trist a fost facut chiar de stapanul patrupedului, care a precizat ca Boo a murit vineri, in timp ce dormea, și ca inima lui a cedat. „Familia noastra este distrusa de durere, dar ne consolam cu faptul ca acum nu mai are nicio durere”, se arata in mesajul publicat pe pagina lui Boo,…

- Este vestea trista a zilei! Artistul Adrian Berinde s-a stins din viata la varsta de 60 de ani, dupa ce s-a luptat cativa ani cu o boala grea. Adrian Berinde a lasat in sufletele tuturor celor care l-au apreciat un gol imens. Nimanui nu ii vine sa creada ca s-a stins din viata. Vestea a picat ca un…

- Filipineza care a uimit Romania cu vocea ei s-a cununat astazi cu barbatul vietii ei. Bella Santiago a trait emotii de nedescris in fata ofiterului de stare civila si totusi nu si-a putut lua gandul de la fetita ei care locuieste departe de ea si nu a putut sa-i fie alaturi.

- Lumea politica este in doliu. La aproape trei ani distanța de la moartea lui Bogdan Medrea, o noua nenorocire s-a abautut asupra familiei. Tatal regretatului arbitru a murit in cursul zilei de vineri. Octavian Medrea era consilier local in comuna Maciuca. Un infarct i-a fost, din pacate, fatal. Anunțul…

- Ilinca Vandici a trecut printr-o perioada extrem de grea atunci cand tatal ei a decedat, lasandu-i un gol in suflet. Prezentatoarea TV nu a trecut nici pana acum peste moartea tatalui ei și poarta zilnic aceasta durere in suflet. Ilinca Vandici pare o femeie extrem de puternica și echilibrata psihic,…

- Tatal lui Ștefan Hrușca a luptat mult timp cu boala care l-a rapus și ultimele zile din viața și le-a petrecut intr-un spital din Baia Mare. Chiar daca era grav bolnav, Ștefan Hrușca a insistat ca tatal sau sa fie dus acasa pentru ca ultimul loc pe care il vede sa nu fie un salon de spital.…

- Fundatia pentru Apararea Cetatenilor Impotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) solicita Ministerului Sanatatii rezolvarea crizei garzilor de noapte efectuate de personalul medical din spitale și centrele de urgența. Conform unui studiu al Federației Solidaritatea Sanitara, in Romania o garda dureaza in…