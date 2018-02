Stiri pe aceeasi tema

- Doliu la Teatru de Nord din Satu Mare, dupa ce cunoscutul actor, Cristian Dan, s-a stins din viața. Acesta a fost unul dintre cei mai vechi actori ai teatrului, fiind cel care a contribuit la inființarea secției romane a teatrului.

- Doliu in lumea artistica din Romania. Actorul Cristian Dan, de la Teatrul de Nord, a incetat din viața. Actorul Cristian Dan a murit . Anunțul a fost facut de Teatrul de Nord din Satu Mare. „Cu mare tristețe anunțam trecerea in neființa a colegului nostru, actorul CRISTIAN DAN, membru fondator al Secției…

- Celebrul actor Ion Apostoliu a decedat, iar vestea a indoliat orasul Botosani, de unde era originar artistul. Primarul municipiului, Catalin Flutur, a tinut sa transmita un mesaj familiei care trece prin momente cumplite. ”Regret trecerea in nefiinta a unui mare actor botosanean, reprezentativ pentru…

- O femeie de 43 de ani din localitatea Cig, judetul Satu-Mare, a murit, marti, in urma unui accident feroviar, masina pe care o conducea fiind lovita de un tren la o trecere peste calea ferata. In urma impactului, soferita a fost proiectata in afara masinii, pe camp, iar medicii sositi au gasit-o in…

- Un roman a fost ranit in tragedia feroviara din Italia, in care patru oameni au murit și aproximativ 100 au fost spitalizati. Confirmarea legata de cetateanul roman a venit joi deara, din parte Ministerului Afacerilor Externe.

- Istoricul și filosoful Neagu Djuvara a incetat din viața, miercuri, 25 ianuarie 2018, la varsta de 101 ani, informeaza TVR. El obișnuia sa iși serbeze ziua de naștere de doua ori, pe 18 august pe calendarul vechi si pe 31 august conform noului calendar. Istoricul Neagu Djuvara avea 101 ani. 45 i-a trait…

- Comedia „Un barbat si mai multe femei", de Leontin Zorin, interpretata de aproape 30 de ani de catre actrita Magda Catone si actorul Claudiu Bleont, va putea fi urmarita de ieseni maine, la Teatrul „Luceafarul". Reprezentatia va avea loc de la ora 19.30, pretul unui bilet fiind de 60 de lei. Regia spectacolului…

- Anuntul a fost facut pe Facebook de unul dintre prietenii sai. Victor Spirescu era cunoscut drept primul roman care a ajuns in Marea Britanie la 1 ianuarie 2014, dupa ridicarea restrictiilor de pe piata muncii.

- Un barbat de 58 de ani a murit in noaptea de luni, 15 spre azi, 16 ianuarie pe strada Alecu Russo din Satu Mare. Ambulanțierii ajunși la fața locului nu au mai putut face nimic pentru a salva viața victimei. Cel mai probabil acesta a cazut de la etajul unui bloc. „Azi dimineața in jurul […]

- Coordonați de procurori, polițiștii au ridicat documentele medicale in cazul fetiței de doar un an și jumatate care a murit la Spitalul Județean din Satu Mare. Necropsia fetiței se va face in cursul acestei zile (azi, 12 ianuarie), iar procurorii așteapta rezultatele medicilor patologi. Pe langa polițiști…

- Bianca Sarbu s-a casatorit civil, dupa ce a ramas vaduva la 34 de ani. Actrița și prezentatoarea emisiunii „Angenția Vip” i-a spus da! lui Bogdan, un barbat in varsta de 28 de ani. Bianca Sarbu este mama a doi copii și dupa ce a trait drama vieții ei, soțul acesteia murind pe scena, in urma cu ceva…

- Georgiana Cimpoi avea 27 de ani si urma sa devina mama pentru prima data Medicii legisti au stabilit cauza decesului Daca medicul obstetrician ar fi trimis gravida la un specialist din Iasi in ziua cand a internat-o la spitalul din Roman, Georgiana putea fi salvata.

- Cantareața Lucky Marinescu, in varsta de 83 de ani, a murit miercuri, dupa o lunga suferința. Anunțul a fost facut de fiul ei. Celebra in anii ’70-’80, Lucky Marinescu s-a nascut in 1934 și a activat mult timp la Teatrul de Opereta, apoi la teatrul Constantin Tanase din București. A cantat pe cele mai…

- O tanara din Roman aflata in a 21-a saptamana de sarcina a murit la spitalul de Boli Infectioase din Iasi, medicii sustinand ca femeia a ajuns tarziu la aceasta unitate medicala, dupa ce a fost internata in alte trei spitale. Tanara in varsta de 27 de ani a ajuns luni la spitalul din Roman dupa ce a…

- O tanara in varsta de 27 de ani din Roman a murit in conditii suspecte. Georgiana era insarcinata in 21 de saptamani, dar a decedat la cateva zile de la internarea in Spitalul de Boli Infectioase din Iasi.

- Celebrul actor rus Mihail Derjavin a murit la varsta de 81 de ani. Artistul a suferit, in ultimii ani, de o boala grea.Anunțul a fost facut de reprezentanții Teatrului de Satira din Moscova, care nu au menționat despre ce maladie este vorba.

- Jon Paul Steuer, faimosul actor din Star Trek: The Next Generation, cel care a jucat rolul lui Alexander Rozhenko, a murit. Avea doar 33 de ani, scrie realitatea.net.Jon Paul Steuer a murit pe data de 1 ianuarie, potrivit unor surse citate de presa americana.

- "Directorul parca dintotdeauna al CCS Preoteasa - nu mai este. L-am cunoscut la jumatatea anilor 80, cand am ajuns sa reprezint cu trupa mea Casa Studenților, sa repetam acolo. Dar abia in 2002, cu ocazia primului interviu filmat, am realizat cine era de fapt Dl Toma. Venise acolo inca din ’56, cand…

- Conform unei postari de la sfarșitul lunii decembrie a anului trecut facuta de Anton Miuțe, tatal lui Cosmin Miuțe, acesta spunea despre fiul sau ca a scris poezii, eseuri, o piesa de teatru, un roman, iar inainte de debutul bolii se apucase sa scrie cel de-al doilea roman. Cosmin Miuțe implinise…

- Un barbat de 55 de ani a murit dupa ce s-a dezechilibrat și a cazut de la etajul al doilea, peste balustrada, in casa scarii blocului in care locuia. Tragedia a avut loc intr-un bloc de pe B-dul Cloșca din Satu Mare, luni, 1 ianuarie. La fața locului a ajuns și un echipaj medical insa […]

- Un roman a murit in Germania, incercand sa fuyre hgaine dintr-un container special in care se adunau pentru saraci. Tragedia s-a petrecut in ziua de Craciun. Barbatul de 40 de ani a murit dupa ce a ramas blocat intr-un container pentru haine uzate din localitatea Wetzler, landul Hessen.

- Cea mai recenta producție de succes marca Horațiu Malaele, spectacolul de comedie ”Ediție Speciala”, revine de Craciun in atenția publicului bucureștean. Maestrul ironiei și al hazului ascuțit va fi secondat pe scena de fiul sau, Bogdan Malaele și de muzicianul Radu Captari, intr-o noua reprezentație…

- A fost un sfarșit de an greu pentru Alexandru Arsinel, iar moartea Stelei Popescu a pus amprenta pe trupul maestrului și i-a afectat grav inuma care a avut o tentativa de cedare, asa cum el insusi recunoaste. “As vrea sa spun ca fac bine, dar sa spun asta ar insemna sa ma mint pe mine, sa imi mint prietenii…

- A fost un an greu pentru Alexandru Arsinel. Marele actor de comedie si-a pierdut partenera de scena din ultimele patru decenii, Stela Popescu, iar ulterior a fost internat in spital. Dupa momentele teribile prin care a trecut in 2017, Alexandru Arsinel a facut marturisiri.

- Petre Deca, un mare campion originar din Dolj, a murit, marti, la varsta de 83 de anim dupa o lunga lupta cu o boala necrutatoare. A fost multiplu campion national si medaliat. Sportivul a cucerit in 1961 titlul de campion balcanic si ulterior a primit distinctia de maestru de emerit al sportului.

- Este doliu in lumea muzicii, dupa ce un celebru DJ a incetat din viata in timp ce se afla in fata a mii de oameni. Decesul a survenit in urma prabusirii scenei din cauza vantului care a batut puternic. Politistii cerceteaza accidentul ca sa afle cauzele tragediei.

- Kaleb Freitas, in varsta de 30 de ani, a murit in timpul unui festival de muzica din Brazilia, in urma prabusirii scenei. Anchetatorii ancheteaza accidentul pentru a stabili cauzele tragediei.

- Teatrul romanesc este in doliu dupa ce un mare actor a murit. Gelu Zaharia, unul dintre numele sonore ale Nationalului din Iasi, a incetat din viata la varsta de 74 de ani. Anuntul a fost facut public chiar de catre fiul artistului, Rares. A

- De 40 de ani, Carol Erdos este nelipsit de pe scena Teatrului de Nord din Satu Mare, unde a ajuns intamplator, dupa un accident pe care l-a suferit in tinerete in adancul minei de carbune de la Petrila.

- Artist polivalent, Paul Surugiu-Fuego da un plus de originalitate spectacolelor sale dedicate Craciunului (turneul intitulat ”Scrisoare de decembrie”, care se țin peste tot in țara sold-out), implicandu-se chiar in decorarea propriilor ținute de scena. Cunoscut și ca artist plastic – in ultimii doi…

- A murit tatal lui Alexandru Chipciu. Fotbalistul de 28 de ani trece prin momente cumplite, parintele sau a trecut in neființa dupa o grea suferința. Oficialii celor de la Anderlecht sunt alaturi de internaționalul roman, așa cum se poate observa și din mesajul postat pe contul oficial al clubului. ”Clubul…

- Ministrul Culturii si Identitatii Nationale, Lucian Romascanu, afirma ca moartea Regelui Mihai "aduce cu sine o mare tristete în inima fiecarui român" si ca acesta "a purtat cu sine, pretutindeni, valorile morale si culturale

- Un barbat a murit luni, 4 decembrie, la autogara Fany din Satu Mare. Ambulanțierii nu au mai putut face nimic pentru a salva viața acestuia. „La ora 09:44 ambulanța este solicitata la autogara Fany pentru un barbat inconștient cu convulsii. Echipajul cu medic trimis la locul solicitarii gasește pacientul…

- Ca și Stela Popescu, Cristina Stamate a cunoscut celebritatea pe scena teatrului ''Constantin Tanase'' și in rolurile interpretate la Televiziunea Romana. A jucat in sute de spectacole și și-a sacrificat viața personala pentru a fi mereu pe scena, in slujba teatrului și a publicului.

- "Sa ii usuram drumul spre galaxie Stelei Popescu.... De 2-3 zile trec printr-o stare pe care nu mi-o pot explica decat prin faptul ca, indiferent ce vreau sa fac - faptul ca aseara am avut spectacol, azi am spectacol la targu-mures, timisoara -, va dau cuvantul meu de onoare, o clipa nu am putut…

- Stela Popescu a avut, cu doua zile inainte sa moara, cand a urcat pe scena pentru a fi premiata, semnele unei suferințe a creierului, respective o ușoara tulburare de vorbire, o stare de nesiguranța, o tulburare de echilibru și paloare, a declarat, pentru Libertatea, celebrul medic neurochirurg Vlad…

- Ironia vieții a facut ca dupa zeci de ani traiți pe scena, inconjurata de mii de oameni, Stela Popescu sa iși dea ultima suflare, acasa, in momentul in care era singura. Nu a știut nimeni ce suferința o apasa, nu a știut nimeni daca o doare ceva. Și-a jucat rolul vieții cu capul sus, pana cand cortina…

- Polițiștii de frontiera din cadrul I.T.P.F. Sighetu Marmatiei au descoperit și confiscat, in P.T.F. Halmeu și la frontiera verde, cantitatea de 7.057 de pachete cu tigari, de proveniența ucraineana, in valoare de 78.740 lei. Un cetațean roman este cercetat pentru infracțiunea de contrabanda, iar un…

- Invitata la una dintre multele Gale la care a fost premiata de-a lungul vieții sale, Stela Popescu si-a uimit admiratorii cu un discurs care nu parea ca ii apartine. Citeste si Stela Popescu a murit la 81 de ani. Florin Piersic, sfasiat de durere: E una din cele mai triste vesti. Era atat…

- Regizorul Alexander Hausvater, care i a impresionat sau chiar socat, de sute de ori, prin piesele puse in scena, atat pe spectatori, cat si pe cunoscatorii de teatru din toata lumea, va monta un spectacol la Teatrul de Stat Constanta TSC . In curand, numele prestigioase scrise pe afis si spectacolul…

- Primaria orașului Ardud și Casa de Cultura „Dr. Augustin Mircea” au placerea sa va invite la: Conferința de istorie „MIRACOLUL MARII UNIRI 1918” Vineri, 17 noiembrie 2017, ora 14:00 in Sala de Conferințe a Primariei orașului Ardud Moderator: actor și regizor Liviu Pancu, Tirgu Mureș Conferința va…

- Cu ocazia sarbatoririi Zilei Dobrogei, constantenii vor beneficia de intrare gratuita la institutiile publice subordonate Consiliului Judetean. Ziua de 14 noiembrie are o semnificatie deosebita pentru dobrogeni pentru ca celebram implinirea a 139 de ani de la revenirea Dobrogei la statul Roman.Constantenii…

- In timpul unui accident produs la un antrenament, un subofiter oradean care lupta in Legiunea Straina a murit, marti, in Djibouti, Nord Estul Africii. Legiunea Straina este o unitate de elita a armatei franceze creata pentru soldati voluntari. "Un subofiter al Regimentului 1 de Cavalerie din Legiunea…