- "Scrisoare despre Dumnezeu", cel mai faimos manuscris al secolului al XX-lea, in forma de testament spiritual al lui Albert Eisntein, va fi scoasa la licitatie, de casa Christie's New York, pe 4 decembrie, si are o estimare stabilita intre 1 si 1,5 milioane de dolari, relateaza news.ro.Adresata…

- Rolul jucat de Lady Gaga in filmul "A Star Is Born", in care vedeta americana interpreteaza o cantareata aspiranta, care reuseste in cele din urma sa aiba succes, pare sa fie modelat dupa propria ascensiune spre celebritate, insa renumita artista pop afirma ca aceasta teorie nu este deloc adevarata,…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a relatat miercuri despre modul in care a aflat despre criza din provincia siriana Idlib: de la o sustinatoare, la un miting electoral, si din presa. Reuters citeaza afirmatiile lui Trump intr-o conferinta de presa, la New York despre mesajul…

- Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a declarat ca un tribunal turcesc, nu politicienii, va decide soarta pastorului american Andrew Brunson, care a fost retinut pentru acuzatii de terorism, a starnit controverse intre Ankara și Washington, relateaza Reuters, potrivit Mediafax.Secretarul…

- Un diamant roz care cantareste aproape 19 carate va fi expus in Hong Kong, Londra si New York inainte de a fi scos la licitatie in Geneva, unde s-ar putea vinde contra unei sume record cuprinse intre 30 si 50 de milioane de dolari, a anuntat marti casa de licitatii Christie's, potrivit Reuters.…

- Progresele in analiza ADN-ului pot ajuta la identificarea mai multor victime ale atacurilor din 11 septembrie 2001 de la New York, dar evolutiile stiintifice sunt o consolare minora pentru familiile care au rude ale caror ramasite pamantesti s-ar putea sa fi fost ingropate intr-o groapa de deseuri din…

- Decizia autoritatilor cubaneze de a modifica constitutia si a permite proprietatea privata asupra pamantului a fost primita cu raceala de micii fermieri, care sunt de parere ca insula nu va putea sa se hraneasca singura fara o reforma de amploare a sectorului agricol de stat, transmite Reuters.…

- O moneda din secolul al XVIII-lea cu chipul primului presedinte american, George Washington, a atins pretul de 1,7 milioane de dolari intr-o licitatie care a avut loc joi, in orasul Philadelphia, a anuntat casa de licitatii Heritage Auctions, citata de Reuters.