- Un tanar de 27 de ani din Falticeni a fost condamnat la 4 ani si jumatate dupa gratii dupa ce si-a furat fosta masina. Potrivit Monitorul de Botosani, tanarul din Falticeni a facut un schimb cu un barbat din Botosani, oferindu-i BMW-ul sau pentru o Mazda si o diferenta de 500 de euro – ambele […] The…

- OrganizaE›ia Off-Road NAƒsAƒud a trecut ieri graniE›ele judeE›ului BistriE›a-NAƒsAƒud. Tinerii au vizitat Casa Sf. Iosif din Odorheiu Secuiesc, acolo unde locuiesc opt mAƒicuE›e care au A®n grijAƒ 150 de copii de toate vA¢rstele, inclusiv studenE›i. Cele opt surori reuE™esc sAƒ pAƒstreze cele douAƒ…

- Petrescu s-a aratat mulțumit de prestația echipei sale. Cât despre zvonurile ca ar fi primit oferte din China, fostul internațional a negat. ”Nu este adevarat ca aș avea o oferta din China. Din ce știu, un alt antrenor român va semna în China, dar nu eu. Nu exista,…

- O femeie din Balți a fost escortata la DGT Nord a CNA pentru a fi audiata intr-un dosar de trafic de influența. Aceasta a fost reținuta de ofițerii și procurorii anticorupție, fiind banuita ca ar fi pretins și primit bani pentru organizarea eliberarii mai multor permise de

- Mai multe surse au descris pentru cotidianul britanic cum directori importanti ai Cambridge Analytica, printre care si Alexander Nix, le-ar fi cerut membrilor staff-ului sa gestioneze materiale furnizate de hackeri din campaniile electorale din Nigeria si Sfantul Cristofor si Nevis, o tara insulara…

- Dan Petrescu, antrenorul CFR-ului, a fost judecat azi de Comisia de Disciplina a FRF. Tehnicianul liderului a primit o amenda de 6.100 de lei și o suspendare de doua etape, dupa incidentele de la meciul cu Poli Iași, 2-1. Petrescu va mai sta in tribuna doar la un meci, cel cu CSU Craiova, de sambata,…

- Actiunile prioritare din sanatate au primit mai putini bani de la buget Foto: Adriana Turea - arhiva. Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a anuntat ca în acest an va fi introdus un program de depistare precoce a persoanelor cu factori de risc pentru bolile cardiovasculare. Potrivit Sorinei…

- Japonia comemoreaza atentatul ucigator cu gaz sarin care a avut loc in metroul din Tokyo. La momentul acela parand o executie a adeptilor unei secte invinuita de acest act. Membrii personalului metroului au tinut un minut de reculegere si au depus flori, in cursul unei ceremonii solemne intr-una din…

- Fasuta Dumitru (32 de ani), din Ploiesti, cunoscuta drept Maicuta Stefania Tamaduitoarea, a fost condamnata la inchisoare cu suspendare intr-o cauza in care a fost acuzata ca a inselat mai multe persoane cu 115.000 de lei.

- Elevii claselor a XI-a si a XII-a incep, luni, simularea probelor scrise din cadrul examenului de bacalaureat, prima proba pe care o vor sustine fiind Limba si literatura romana. Notele obtinute - care vor fi anuntate in 30 martie - nu se contesta si nu se trec in catalog, dar in situatii exceptionale,…

- Un barbat din judetul Suceava a primit o pedeapsa record, la care risca sa se adauge si alte condamnari din dosare inca nefinalizate.Potrivit Monitorul de Suceava, Ovidiu Rusu, un barbat din Radauti, a primit o sentinta uluitoare la Curtea de Apel Suceava: „Contopeste pedeapsa mai sus mentionata…

- Un barbat a primit o pedeapsa record din partea judecatorilor Curtii de Apel Suceava, pentru tainuire: 225 de ani de inchisoare! Pedeapsa a fost posibila pe baza calculelor prevazute in Codul Penal. Barbatul a primit pedepse in 17 d...

- Romanul care a violat-o și a jefuit-o pe australianca din Roma a primit sentința. Acesta a primit o pedeapsa mai mare decat cea ceruta de procuratura italiana. Barbatul de 41 de ani, Eduard Oprea, iși...

- Dosarul președintelui raionului Dubasari, Grigore Policinschi, a fost trimis ieri in judecata. Acesta este invinuit pentru abuz de serviciu și depașirea atribuțiilor, insa nu iși recunoaște vina și pledeaza in continuare nevinovat. Intr-o postare pe pagina sa de Facebook, președintele raionului Dubasari…

- Fapta lui Mocanu a fost comisa in data de 14 octombrie 2015, atunci cand o ruda l-a rugat sa conduca pana in Romania pentru a efectua revizia la masina. In punctul de trecere a frontiera, un politist i-a reprosat lipsa documentului, iar soferul i-a oferit acestuia 25 de lei si 5 euro „ca sa fie bine…

- Un sofer din Iasi a fost condamnat, miercuri, în premiera, pentru omor si tentativa la omor calificat, acesta primind o pedeapsa de 19 ani si opt luni de închisoare în urma unui accident rutier. Decizia este definitiva.

- Seria actiunilor dedicate sigurantei rutiere a continuat. Politistii din Sebes, impreuna cu specialisti din cadrul Registrului Auto Roman – Alba, au organizat o actiune de prevenire a accidentelor rutiere datorate starii tehnice necorespunzatoare a autovehiculelor. Au fost depistate 11 autovehicule…

- Un fermier din landul Bavaria a fost condamnat la noua ani si jumatate de inchisoare pentru ca a incercat sa isi omoare parintii cu otrava pentru sobolani, informeaza DPA. Tribunalul districtual din Ingolstadt l-a condamnat vineri pe barbatul de 53 de ani impotriva caruia fusesera formulate…

- Romanca de 26 de ani, Andreea Cristina Zamfir, era din Hunedoara si avea doi copii. Aceasta a fost gasita rastignita de o bariera de la marginea Florentei, cu un baston infipt in ea, care i-a provocat o hemoragie mortala, potrivit LaRepubblica. Desi a urlat toata noaptea de durere si a strigat dupa…

- Magistrații Curții de Apel Pitești l-au condamnat luni pe Ionut Catalin Balan, cunoscut si ca teroristul Ibrahim, la trei ani de inchisoare ce executare, sentita putand fi atacata la Inalta Curte de Casatie si Justitie.

- Sherine Abdel Wahab, cantareata egipteana de muzica pop care a fost trimisa in judecata pentru ca a facut o afirmatie nefavorabila in legatura cu fluviul Nil, a fost condamnata, marti, la sase luni de inchisoare, scrie digi24.ro.

- Judecatorii Curtii de Apel Pitesti au dat luni 26 februarie sentinta in procesul lui Ionut Catalin Balan (40 de ani), zis „Ibrahim“, barbatul suspectat de terorism dupa ce s-ar fi radicalizat in Franta si ar fi aderat la gruparea terorista Statul Islamic. Acesta a fost condamnat la 3 ani de inchisoare…

- Asistentul medical lucra la Spitalul Judetean de Urgenta Braila. El a fost acuzat ca sedat si violat zeci de paciente, potrivit Agerpres. Curtea de Apel l-a condamnat acum la opt ani de inchisoare si l-a obligat, alaturi de unitatea medicala la care lucra, sa-i plateasca unei victime daune morale de…

- O tanara mama in varsta de 22 de ani din Marea Britania a socat autoritatile cu crima pe care a comis-o. Si-a otravit copilul, apoi i-a tinut mana pe fata pana cand micutul, in varsta de 7 saptamani, a murit sufocat.

- O tanara mama, in varsta de 22 de ani, a recurs la un gest șocant pentru care iși va petrece ani grei dupa gratii. Hannah Turtle și-a otravit, iar mai apoi și-a sufocat copilul de șapte saptamani. Femeia, care a recunoscut fapta sa ingrozitoare, a fost condamnata la 14 ani…

- Fostul sef al Politiei Rutiere Buzau și-a primit pedeapsa dupa ce a circulat zilnic pe drumurile publice și a parcat in curtea Inspectoratului de Politie un autoturism Alfa Romeo care nu era inmatriculat și avea numere false. Comisarul șef a fost trimis in judecata anul trecut de procurorii Parchetului…

- Din pedeapsa i se va reduce durata retinerii, a arestarii preventive si a arestului la domiciliu, de la 19.11.2015 pana la 07.02.2016. De asemenea, instanta a dispus confiscarea a 185.000 de lei de la Geanina Teodorovici si a decis sa i se interzica drepturile pe o perioada de 3 ani. Victor Becali a…

- DE ULTIMA ORA. S-A FACUT DREPTATE. AFLA SENTINȚA UCIGAȘILOR in CAZUL UCIDERII ȘEFULUI de Post de la Politia Viseu de Jos, VEZI ce CONDAMNARE au primit.. Tribunalul Maramures s-a pronuntat cu privire la cauza nr. 1416/100/2017, avand ca obiect infractiunea de omor calificat comisa la data de 4 ianuarie…

- Acuzați ca au prejudiciat Finanțele Publice cu peste 2,4 milioane de lei, prin intermediul unei firme-fantoma, doi etnici romi din Iași au fost condamnați, la inceputul acestei saptamani, de...

- Un deținut de la Penitenciarul Aiud aflat in executarea unei pedepse de 7 ani de inchisoare a mai primit o condamnare pentru deținere ilegala de droguri pentru consum propriu. Costea Danila Cornel a fost surprins de gardieni cu cannabis in celula din penitenciar. Acesta este judecat pentru savarșirea…

- Curtea de Apel București a dat sentința definitiva in cazul lui Ionuț Rudeanu, ginerele fostului deputat de Timiș Vasile Blaga. In luna octombrie 2017, Rudeanu, care detine firma de paza Axis Corporate Security, a fost condamnat de Tribunalul Bucuresti, in prima instanta, la trei ani de inchisoare cu…

- Inculpata de catre procurorii DNA Oradea pentru 158 de fapte de luare de mita, medical Anca Grigorescu a fost condamnata la inchisoare cu executare. Totodata, asistentul acesteia, Pelle Johannes, acuzat ca primea o parte din spaga a fost condamnat la trei ani de anchisoare, cu suspendare.

- Tanarul de 18 ani, din Targu Jiu, si-a santajat iubita toamna trecuta, cu fotografii indecente. El era suparat ca fata nu doreste sa mai continue relatia. "Polițiștii din cadrul Politiei Municipiului Targu Jiu au fost sesizați de o tanara de 17 ani, din orașul Tismana, despre faptul ca ar fi fost…

- Gheorghe Chivorchian a demisionat de la Juventus Colentina! Recenta condamnare il obliga sa se traga spre casa. Gheorghe Chivorchian și-a depus azi demisia din funcția de președinte la clubul Juventus Colentina, unde a lucrat in ultimii doi ani, a anunțat prosport.ro. Gheorghe Chivorchian a demisionat…

- Prima condamnare in cazul tentativei de omor asupra liderului PDM, Vlad Plahotniuc. Iurie Parhomenco, unul dintre inculpatii din acest dosar, care si-a recunoscut vina, a primit cinci ani si patru luni de inchisoare.

- O femeie a fost condamnata la patru ani de închisoare luni, la Sankt Petersburg, pentru ca si-a vândut bebelusul nou-nascut pentru suma de 166 de euro pe care a cheltuit-o imediat pentru un bilet de avion, au anuntat surse apropiate tribunalului local, relateaza AFP. Femeia,…

- Recent s-a vehiculat ca fiica cea mica a presedintelui rus Vladimir Putin a fost înselata de Kirill Shamalov. Vestea a aparut dupa ce s-a zvonit ca magnatul ar avea legaturi cu o vedeta a lumii mondene, Zhanna Volkova, relateaza The Sun. Magnatul Kirill Shamalov ar fi ramas fara aproape…

- Polițiștii clujeni au desfașurat, joi, o serie de controale în trafic, pe raza municipiului Cluj-Napoca.”La data de 25.01.2018, politisti din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca, Biroul Rutier au organizat o actiune pe linie de pietoni și acordare prioritate pietoni,…

- Marți, 23 ianuarie, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Bistrița-Nasaud au pus in aplicare un mandat de executare a pedepsei inchisorii, emis de Judecatoria Bistrița impotriva unui barbat, de 29 ani, din Negrilești. Acesta a fost condamnat la 1 an și 257 zile inchisoare pentru comiterea…

- Barbatul, in varsta de 32 de ani, a fost gasit vinovat pentru lovituri cauzatoare de moarte, fiind gasit raspunzator pentru moartea lui Valentin Baicoianu, domiciliat in judetul Ialomita. Va reamintim ca Valentin era din Slobozia si fusese la Neversea impreuna cu niste prietene. Dupa ce…

- O fosta profesoara de limba rusa, care era si director de scoala, a fost condamnata pentru ca si-a umilit elevii. S-a intamplat in perioada anilor 2014-2015 la gimnaziul din satul Mihalasa, raionul Telenesti.

- Chirurgul britanic care si-a gravat initialele pe ficatul a doi pacienti, pe care i-a operat pentru un transplant, a fost condamnat vineri la munca in folosul comunitatii, informeaza France Presse. Un tribunal din Birmingham l-a condamnat pe Simon Bramhall, in varsta de 53 de ani, la o…

- Vasile Bajan, fostul primar al localitatii Saraiu, rimis in judecata de procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie Serviciul Teritorial Constanta, a fost condamnat. Azi, Tribunalul Constanta a decis condamnarea lui Vasile Bajan la opt luni de inchisoare cu suspendare sub supraveghere. Tot…

- Cel mai grav eveniment rutier s-a inregistrat pe raza comunei Tulucesti, unde un sofer a patruns cu masina pe care o conducea intr-o curba deosebit de periculoasa, pierzand controlul masinii si lovindu-se de o masina care circula din sens opus. Sase persoane au fost spitalizate.