Un maidanez isteţ se preface că are piciorul rupt pentru a primi hrană VIDEO Cainele maidanez, botezat de localnicii din Bangkok, Thailanda, Gae, se preface ca are unul din picioarele din spate rupt și il trage dupa el in timp ce se deplaseaza pe strada, starnind mila oamenilor, relateaza LadBible.com, preluat de digi24.ro. Cainele a fost filmat in timp ce „lupta” pentru a inainta. Dar imediat ce vreo persoana se apropie in incercarea de a-l ajuta, Gae sare sprinten pe toate cele patru picioare și incepe sa se miște enegic dand din coada, bucuros ca a primit atenția pe care o aștepta. O femeie care locuiește in zona, Thaweeporn Chongplapolkul, a spus ca… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

