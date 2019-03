Stiri pe aceeasi tema

- Un magnat thailandez al comertului cu durian va organiza un concurs pentru a alege un sot pentru fiica sa cea mica, a informat marti presa locala, citata de dpa. Arnon Rodthong, de 58 de ani, a dezvaluit luni pe social media ca este in cautarea unui sot pentru fiica sa de 26 de ani. Cel…

- Asociația Schiorilor din Șchei Brasovului, impreuna cu familia Stinghe, organizeaza prima ediție a Memorialului „Nae Stinghe” la schi alpin. Concursul organizat in memoria celui care a fost campion al Romaniei la schi si salvator montan are loc duminica 3 martie 2019 in Poiana Brașov, pe partia Lupului…

- O femeie in varsta de 45 de ani, impreuna cu fiica sa in varsta de 21 de ani, ambele domiciliate in municipiul Targu Jiu, au sustras ieri de pe raftul unei societati comerciale mai multe produse cosmetice pe care le-au ascuns in geanta, trecand de zona caselor de marcat fara a achita contravaloarea…

- Polițiștii din Constanța au deschis o ancheta dupa ce, miercuri seara, o femeie in varsta de 43 de ani a fost gasita moarta, in apartamentul ei din Navodari. In locuința a fost gasita și fetița acesteia, in varsta de trei ani, copila fiind intr-o stare buna de sanatate,potrivit mediafax. Vecinii…

- Actrița Oana Pellea implinește marti, 29 ianuarie, varsta de 56 de ani. Cand Oana a venit pe lume, tatal ei, celebrul Amza Pellea, a facut un gest emoționant, noteaza click.ro. Oana Pellea și-a caștigat mulți admiratori și datorita prezenței constante in viața publica. Avea 22 de ani cand celebrul sau…

- Chris Pratt și Katherine Schwarzenegger și-au anunțat logodna pe Instagram, dupa șapte luni de relație. Actorul i-a oferit fiicei lui Arnold un inel cu un diamant uriaș. Actorul, in varsta de 39 de ani, a postat, duminica seara, pe contul lui de Instagram o fotografie in care apare alaturi de logodnica…

- Arhiducesa Elisabeta Sandhofer a Austriei, fiica principesei Ileana, a murit la varsta de 69 de ani. Anuntul a fost facut miercuri de reprezentantii Castelului Bran, arhiducesa fiind unul dintre proprietarii acestuia.