- Peste 7 tone de carne si peste, precum si circa 2 tone de lapte si sute de oua, produse neconforme consumului, in valoare totala de aproximativ 117.000 de lei, au fost retrase de la comercializare si distruse...

- Soferul unui autobuz a primit o amenda de peste 4.000 de lei dupa ce a coborat fara sa asigure masina, iar autobuzul a alunecat peste un scuar, blocand partial o intersectie din municipiul Constanta.

- Un comisar de la Protectia Consumatorului din Constanta a fost batut si scuipat de un client al hipermarket, pentru ca ar fi parcat gresit. Scandalul din parcarea centrului comercial a fost filmat, iar reprezentantul OPC intentioneaza sa depuna plangere la Politie.

- Trei pizzerii din municipiul Constanta au fost inchise temporar de comisarii de la Protectia Consumatorilor, dupa ce au fost descoperite mai multe nereguli, printre care produse expirate, neetichetate, alimente tinute in conditii improprii si spatii neigienizate.Seful Comisariatului Judetean…

- Imagini de cosmar in trei restaurante de tip fast-food din centrul vechi al Constantei, descoperite de Inspectorii de la Protectia Consumatorului. Inspectorii s-au mobilizat in urma sesizarilor primite pe...

- Comisarii de la Protecția Consumatorilor au plecat in control, de sarbatori. Inspectorii de la CJPC Timiș (Comisariatul Judetean pentru Protectia Consumatorilor Timiș) verifica produsele specifice sarbatorilor de iarna. Comisarii sunt cu „ochii in patru” la carnea preambalata, produsele zaharoase, produse…

- Potrivit IPJ Constanta, la data de 6 noiembrie a.c., politistii din cadrul Sectiei 2 Politie au identificat un barbat, in varsta de 37 de ani, din Constata, care ar fi sustras o jacheta, in valoare de 180 de lei, dintr un complex comercial, din municipiul Constanta.Prejudiciul a fost recuperat in totalitate…