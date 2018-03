Stiri pe aceeasi tema

- Antonio Labate, in varsta de 68 de ani, a fost arestat preventiv in cadrul unei investigatii efectuate de Directia antimafie din Reggio Calabria.Individul, liderul unui clan al organizatiei infractionale 'Ndrangheta, a fost arestat sub acuzatia ca pe 27 februarie a incercat sa dea foc casei…

- Antonino Labate, în vârsta de 68 de ani, membru de vaza al gruparii mafiote 'Ndrangheta, este acuzat de tentativa de omucidere și incendiere agravata multipla, dupa ce a dat foc unor români care sarbatoreau o zi de naștere. Conflictul a pornit de la faptul ca în fața…

- Antonino Labate, in varsta de 68 de ani, membru de vaza al gruparii mafiote ‘Ndrangheta, este acuzat de tentativa de omucidere și incendiere agravata multipla, dupa ce a dat foc unor romani care sarbatoreau o zi de naștere. Conflictul a pornit de la faptul ca in fața cladirii pe care…

- Liderul unui clan din gruparea ‘Ndrangheta a fost arestat dupa ce a dat foc casei unor romani in Italia. Doi copii se numarau printre cele șase persoane aflate in cladire in momentul in care a izbucnit focul. Antonio Labate, in varsta de 68 de ani, liderul unui clan al organizatiei infractionale ‘Ndrangheta,…

- Liderul unui clan al organizatiei infractionale 'Ndrangheta a fost arestat preventiv sub acuzatia ca a dat foc casei in care se aflau sase cetateni romani, afirma surse citate de presa italiana. - continua -

- „Problema mai grava este ca am 3 copii și mi-e pur și simplu frica sa ii las singuri sa iasa din curte. Ii duc in fiecare zi la școala și ii aduc tot eu, de frica sa nu pațeasca ceva...!”, mai spune mamica revoltata și ingrijorata de aceasta situație pe care a incercat s-o rezolve cu reclamații la Primarie.…

- Primaria Municipiului Zalau anunța blocarea unui sens de circulație al bulevardului zalauan, in ziua de 15 martie. In comunicatul municipalitații se arata: “Pentru buna desfașurare a manifestarilor dedicate sarbatoririi Zilei Maghiarilor de Pretutindeni, joi, 15 martie, in intervalul orar 20:30 – 21:30,…

- Un asasin al mafiei italiene, Cosimo Scaglione Gabor, membru al gruparii ‘Ndrangheta, urmarit international pentru complicitate la omor a fost reținut in Vama Petea. Pe numele acestuia autoritațile au emis un mandat european de arestare pentru savarșirea infracțiunii de complicitate la tentativa de…

- Liberalul Viorel Catarama a declarat ca va solicita conducerii PNL sa fie exclusi din partid presedintele Comisiei de numarare a voturilor de la Consiliul National PNL, dar si un membru al forului, dupa ce 100 de voturi care i-au fost acordate au ajuns la Ludovic Orban. "Vazand care este situatia,…

- Directia de Sanatate Publica (DSP) a facut un control la unitatea medicala dupa ce pe retelele de socializare si in mass-media a aparut o filmare in care se vedeau mai multi viermi in apropierea unei cadite din baia unui salon.

- O mașina de colectare a deșeurilor ce aparține societații Soma a ramas cu o roata blocata in asfalt și a fost nevoie de un utilaj special pentru a fi scoasa. Incidentul s-a produs sambata la amiaza, pe strada Bicaz din municipiul Bacau. Asflatul a... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Lectie de onestitate oferita de doi copii din orasul Orhei. Baietii au gasit cateva sute de lei pe strada si le-au returnat politiei. Daniel Vascan si Cristian Garabagiu sunt elevi in clasa a 4-a a Liceului "Ion Luca Caragiale".

- Subofiterul de politie din Arad care marti dupa-amiaza a condus beat si a accidentat mortal un barbat care traversa strada regulamentar, pe o trecere de pietoni, a fost arestat preventiv, miercuri, pentru 30 de zile.

- Un roman membru al mafiei italiene Ndrangheta, dat in urmarire pentru ca ar fi aruncat in aer un apartament in Milano și a lasat 12 persoane fara adapost dupa ce a distrus cladirea in care locuiau, scrie Milano Today. Carabinierii italieni au arestat saptamana aceasta patru italieni in legatura cu o…

- ULTIMA ORA… Pompierii vasluieni au fost solicitați sa intervina pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un imobil de pe strada Republicii, municipiul Vaslui. La intervenție au participat doua autospeciale și o autoscara deoarece flacarile se manifestau la etajul patru al unui bloc turn. Militarii…

- Politia slovaca a anuntat joi ca a arestat mai multi oameni de afaceri italieni citati in ancheta de coruptie la nivel inalt efectuata de ziaristul asasinat Jan Kuciak, care ii suspecta de legaturi cu mafia, scrie AFP.

- Trupul bebelusului a fost transportat la Institutul de Medicina Legala pentru efectuarea necropsiei. Initial, fetita a fost adusa saptamana trecuta la Spitalul de Copii „Sf. Maria" dupa ce i s-a facut rau si a intrat in stop cardio-respirator, fiind resuscitata de un echipaj medical. Aceasta a fost…

- Preluand modelul suedez, consilierul local Cosmin Georgiu a organizat, sambata, o activitate cu totul noua și inedita in municipiul nostru, transmit rrreprezentanții primariei Aiud. Sub sloganul Sa invațam de la…”suedeji”, sambata 24 februarie, chiar in ziua de Dragobete, tocmai pentru a intari faptul…

- Tânarul reținut, zilele trecute, de polițiștii clujeni pentru comiterea infracțunii de conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului și conducere fara permis, a fost arestat preventiv.”La data de 20 februarie a.c., tânarul reținut pentru comiterea infracțiunilor…

- Un puternic incendiu a izbucnit la miezul nopții de sambata spre duminica, in hala unui gater din localitatea Poiana Stampei. Flacarile au fost vazute puțin dupa ora 00.00, de un angajat al firmei, in incinta camerei tehnice a halei de debitare a materialului lemnos. Vazand ca focul se extinde cu ...

- O familie locuieste sub cerul liber pe strada Dezrobirii langa benzinaria OMV. Au trei copii minori, din care unul este inca sugar. Ceilalti doi copii nu depasesc varsta de 6 ani. S au aciuat de cateva luni de zile pe terenul din apropierea pubelor de gunoi din cartier. Spun ca nu au unde sa locuiasca,…

- Sfarșit cumplit pentru un barbat din județul Cluj. Parasit de familie, in urma cu mulți ani, omul a ajuns pe strazile din Cluj-Napoca, fara un adapost in care sa locuiasca. In ultimii ani și-a gasit in cele din urma o casa parasita, aproape de centrul orașului. Joi seara, construcția a luat foc, iar…

- Andrei Muscalu a fost prezentat marti de procurori judecatorului de drepturi si libertati de la Tribunalul Buzau pentru luarea masurilor legale, cererea fiind admisa. Acesta si-a recunoscut fapta insa nu a putut preciza ce l-a determinat sa-si ucida unchiul. Duminica seara, tanarul de 23 de ani si-a…

- Afaceristul italian Ariganello Pasqualino, arestat la Alba Iulia pentru infractiuni economice comise in Italia, era declarat mort de familia sa. Italianul avea legaturi cu gruparea mafiota ’ndrangheta din zona Calabria.

- Omul de afaceri italian Ariganello Pasqualino, arestat la Alba Iulia in 6 februarie pentru infractiuni economice comise in Italia, fusese declarat mort de familia sa. Italianul avea legaturi cu gruparea mafiota ’ndrangheta. Ariganello Pasqualino a fost condamnat in Italia la 9 ani si 3 luni de inchisoare,…

- Afaceristul italian Ariganello Pasqualino, arestat la Alba Iulia pentru infractiuni economice comise in Italia, era declarat mort de familia sa. Italianul avea legaturi cu gruparea mafiota ’ndrangheta din zona Calabria.

- Audierile pentru extradarea in Rusia a unui israelian acuzat ca este creierul unei retele internationale de trafic de organe vor incepe la 21 februarie in Cipru, unde el a fost arestat, a decis luni tribunalul din Larnaca (sud), relateaza AFP. Moshe Harel, arestat la sfarsitul lunii decembrie pe…

- Persoana care a facut publice imaginile cu scandalul a relatat ca, mai intai, cei doi indivizi au batut o femeie in varsta de 52 de ani si pe fiul acesteia in varsta de 29 de ani. Ea a aratat ca scandalul s-a petrecut de fata cu mai multi martori, facand apel ca imaginile sa fie distribuite pe Facebook.…

- Un tanar de 16 ani a fost grav accidentat pe Calea Moților din Cluj-Napoca, joi, in jurul pranzului. Adolescentul voia sa traverseze strada, numai ca a ales sa faca asta prin loc nepermis. Un autoturism a surprins și accidentat pietonul. Elevul voia sa traverseze strada in zona stației „Spitalul de…

- Incidentul a avut loc luni în jurul orei 12:45 pe strada Pepineriei, în fata Liceului Tehnologic „Somes” Dej. Din primele informatii, baiatul de 18 ani ar fi trimis mesaje de amenintare catre doua eleve ale liceului, care si-au înstiintat prietenii, doi baieti de 16…

- Italianul, Andrea Pasquini, care a fost condamnat in 2012 de justiția moldoveneasca la 21 de ani de inchisoare pentru pedofilie si trafic de copii, sustine ca, de fapt, a nimerit intr-o capcana a celor din anturajul lui Vladimir Plahotniuc.

- CARP BARLAD, IN DOLIU Colonelul (r) Petronel LUPU, din Barlad, fost cadru militar si unul dintre cei trei adjuncti ai comandantului UM 1458 din Barlad, a decedat duminica seara, la un spital din Iasi, rapus de o boala necrutatoare. Nascut in 1951, pe 2 iulie, col. (r) Petronel Lupu a devenit membru…

- Si-au pierdut copilul din cauza coruptie si lupta pentru ca alte familii sa nu treaca prin ceea ce au trecut. Parintiilui Alex Hogea nu au ramas nepasatori in fata protestului de amploare din Bucureti.

- Mai multi localnici din Alexandria au anuntat ca vor protesta sambata, 20 ianuarie, la ora 18.00, in fata Casei de Cultura din oras. Oamenii sunt nemultumiti de schimbarile pe care partidul de guvernamant intentioneaza sa le faca legilor Justitiei.

- Scandalul imens din interiorul CNA ia amploare de la o ora la alta. O noua reactie virulenta din interiorul institutiei aduce noi acuzatii grave. Radu Herjeu, membru CNA, vorbeste dupa demisia lui Valentin Jucan care ar fi luat aceasta decizie impins de seful PNL, Ludovic Orban.Mai multe detalii…

- S-a intamplat joi, 18 ianuarie, in jurul orei 14:00. Barbatul ne-a spus ca ornamentele desprinse au cazut in spatele lui, altele au trecut prin copertina unei terase. O secunda mai devreme și ornamentele puteau sa-l raneasca grav și chiar sa-l omoare. Barbatul ne-a povestit ca a trimis o sesizare…

- Au inceput sa darame peretii, sa scoata geamurile, sa demonteze obiectele sanitare, intr-un cuvant echipa Aneimaria Nyeki Popa, presedinta Cetatii Voluntarilor din Arad, s-a apucat de lucru. Vor renova si celelalte doua incaperi (parter si demisol) ale sectiei infectioase copii din cadrul Spitalului…

- Procurorii Parchetului General au cerut arestarea pentru 30 de zilei a unui barbat care și-a omorat copii. Pavel Radulescu, din Caraș-Severin, a ucis cu sange rece cei doi copii nou-nascuți și i-a ingopat sub o stanca, la circa 200 de metri de casa.

- Gunoiul apare peste noapte in unele zone de agrement din Capitala. Scuarul de pe strada Hristo Botev a fost salubrizat acum citeva zile de muncitorii de la Spatii Verzi, iar dimineata gramezile de deseuri erau la loc. Oamenii continua sa arunce peste tot pungi, pahare din plastic si sticle: "Chiar ieri…

- Un barbat din comuna Cornereva, judetul Caras-Severin este acuzat ca si-a ucis doi dintre copii, nou-nascuti, unul in 2002 si altul in 2015, si i-a ingropat sub o stanca la cativa metri de casa. Barbatul a fost arestat pentru 30 de zile.

- Scandalul politistului pedofil a declansat un scandal imens in cadrul Politiei Romane. Ministrul de Interne, Carmen Dan, a avut o iesire furibunda in care a cerut premierului Mihai Tudose demiterea lui Bogdan Despescu, actualul sef al politiei.In locul acestuia, Carmen Dan il vrea pe Alexandru…

- Ajutorul se acorda pentru familia monoparentala al carei venit net mediu lunar pe membru de familie se situeaza pana la 200 lei inclusiv, dupa cum urmeaza. Citeste si Incredibil. Ajutoare sociale ridicate cu masini de lux la Craiova - 300 lei pentru familia cu un copil - 600…

- Pe strada Zavoaie, intre fosta groapa de gunoi și raul Bistrița, sunt instalate 7 corturi ce adapostesc aproape 20 de suflete de copii, din care cel mai mic este o fetița de doar 3 saptamani.

- O românca în vârsta de 44 de ani a fost ucisa cu mai multe lovituri de cuțit pe o strada din Londra chiar de fostul iubit, un barbat de 45 de ani din Vaslui. Femeia se întorcea de la munca atunci când a fost atacata de agresorul înarmat cu un cuțit…

- Pompierii au intervenit noaptea trecuta pentru a stinge doua incendii provocate intentionat de oamenii strazii. In ambele cazuri a fost vorba de case dezafectate din municipiul Pitesti.Miercuri seara, la ora 22.43, doua echipaje cu doua autospeciale cu apa si spuma de la Detasamentul de Pompieri Pitesti…

- Scandalul creat in jurul lucrarilor demarate in prag de sarbatori de Primaria Sector 5, sub obladuirea Primaritei Generale Gabriela Firea, in Parcul Romniceanu – lucrari ce au transformat intreaga zona intr-un veritabil santier – este departe de a se incheia. Izbucnit in urma cu cateva zile, cand seful…

- Pompierii baimareni au intervenit ieri, 21.12, cu 4 echipaje de stingere pe strada Margeanului din Baia Mare, unde acoperișul unei societați comerciale a fost cuprins de flacari. In momentul sosirii la locul intervenției, incendiul se manifesta cu violența la acoperiș pe o suprafața de circa 400 de…