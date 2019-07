Stiri pe aceeasi tema

- Avioane militare israeliene au atacat, vineri, pozitii din teritoriul palestinian Fasia Gaza ca riposta la atacul cu rachete care a vizat joi seara o cladire din orasul Sderot, afirma surse citate de site-ul Ynetnews.com, informeaza Mediafax.Citește și: Noi informații despre zborul MH17 doborat…

- Armata israeliana a efectuat, in noaptea de miercuri spre joi, un raid asupra unei pozitii a miscarii Hamas, dupa un tir de racheta din enclava palestiniana catre Israel, transmite AFP, relateaza Agerpres.

- Cel putin un protestatar palestinian a fost ucis, iar alti zeci au fost raniti în confruntari cu armata israeliana produse vineri dupa-amiaza la frontiera Fâsiei Gaza cu Israelul, relateaza site-ul Ynetnews.com citat de Mediafax.Bilantul preliminar al confruntarilor este de un mort si…

- Un comunicat al armatei a mentionat ca Hamed Ahmed Abed Khudri era responsabil pentru transferarea fondurilor din Iran spre factiuni armate din Gaza. Martorii palestinieni au spus ca el a fost ucis in masina lui in urma unei lovituri aeriene. Lupte grele intre Gaza si Israel, au fost lansate…

- Armata israeliana a bombardat, sambata, pozitii Hamas din Fasia Gaza, ca riposta la o serie de rachete lansate spre teritoriul israelian, dupa ce patru palestinieni au murit, iar un militar israelian a fost ranit in urma confruntarilor produse vineri dupa-amiaza, ...

- Patru palestinieni au murit vineri in Fasia Gaza, doi militanti Hamas in urma loviturilor aeriene din Israel si doi palestinieni in timpul protestelor de la granita enclavei, transmit dpa si Reuters. Loviturile armatei israeliene asupra unei pozitii militare a miscarii islamiste radicale Hamas au fost…

- Doi militanți afiliati miscarii islamiste Hamas au fost ucisi vineri de armata israeliena în atacurile aeriene asupra Fâsiei Gaza, iar un protestatar palestinian a fost ucis în confruntarile cu forțele israeliene de-a lungul frontierei enclavei, relateaza Reuters citat de Mediafax.Protestele…

- Un individ din Fasia Gaza a tras focuri de arma, vineri, spre militari israelieni, in zona de frontiera, armata israeliana atacand, in replica, pozitii ale miscarii islamiste Hamas din teritoriul palestinian. Conform unor surse citate de site-ul Ynetnews.com, un individ a tras focuri de arma…